Федерация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА

Федерация футбола Аргентины подала официальную жалобу в дисциплинарную комиссию ФИФА в связи со скандалом на матче с Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024, сообщил в Twitter журналист Гастон Эдул.

Встреча на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2.

Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.