Файзуллаев заявил, что договорился с Николичем об отъезде на Олимпиаду со сборной Узбекистана

Узбекинстанский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал будущее в московском клубе. Он также рассказал, что отправится со своей сборной на Олимпиаду в Париже.

— Этот сезон проведете в ЦСКА?

— Я сейчас в ЦСКА. У меня с ним контракт, и я его уважаю.

— Насколько реальны новости про «Вильярреал»?

— Я сам в интернете читал.

— Что скажете о матча с ОФК?

— Очень яркий матч был. Классная атмосфера. Спасибо болельщикам, что поддержали. Сейчас готовимся к новому сезону. Всегда приятно побеждать с крупным счетом, когда так много болельщиков пришло и поддержало нас. Надо сказать спасибо сербскому клубу, что приехали сюда.

— Готова сейчас команда к сезону?

— Времени мало, но мы готовимся. На тренировках мы трудимся.

— Что с шеей? Травма?

— Поцарапал сегодня на матче.

— На Олимпиаду точно едете?

— Да мы договорились с Марко Николичем. 11 июля вылетаю в расположение сборной.

— Есть ли в команде реваншистские настроения, чтобы реабилитироваться за прошлый неудачный сезон?

— У нас сейчас новый тренер и тренерский штаб. Вместе с ним готовимся к новому сезону, и, надеюсь, в нем у нас все получится.

— Что скажете о новом тренере?

— Мне он очень нравится. Очень много общается с ребятами. Надеюсь он все получится вместе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.