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Париж-2024

Сегодня, 17:08

Экс-глава УЕФА Платини заявил, что не будет следить за олимпийской сборной Франции

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Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что не будет следить за матчами олимпийской сборной Франции на Играх-2024 в Париже.

«Меня не интересует олимпийская сборная Франции. Футбол — не олимпийский вид спорта. В любом случае я жду Олимпиаду, это всегда очень весело, прекрасная пора для спорта», — приводит слова Платини RMC Sport.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа. По регламенту в состав национальной команды можно включить не более трех футболистов старше 23 лет.

На Играх-2020 в Токио золото в мужском футбольном турнире завоевала сборная Бразилии.

Футбол
Олимпиада
Мишель Платини
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