Де Пауль отреагировал на скандал на Олимпиаде

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль отреагировал на скандал в матче с Марокко (1:2) в групповом турнире Олимпиады-2024.

«С тобой больше, чем когда-либо! Ты можешь сделать это против всех», — написал Де Пауль в социальной сети.

Матч на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывался без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.