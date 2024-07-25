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Де Пауль отреагировал на скандал на Олимпиаде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль отреагировал на скандал в матче с Марокко (1:2) в групповом турнире Олимпиады-2024.

«С тобой больше, чем когда-либо! Ты можешь сделать это против всех», — написал Де Пауль в социальной сети.

Николас Отаменди во&nbsp;время матча. Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола

Матч на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывался без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.

Сборная Аргентины по футболу
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