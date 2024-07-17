Де ла Фуэнте пожелал олимпийской сборной Испании выиграть золото Игр в Париже

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте навестил членов олимпийской команды перед началом Игр-2024 в Париже.

63-летний специалист посетил тренировку команды, после чего обратился к игрокам.

«Вы получите фантастический опыт. Всегда приятно, когда кто-то приходит с позитивной энергией, это заразительно. Вы станете олимпийскими чемпионами. Вы точно выиграете золотую медаль», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

На групповом этапе олимпийского турнира сборная Испании сыграет против Узбекистана, Египта и Доминиканской Республики. Турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.

На прошедшем Евро-2024 сборная Испании во главе с де ла Фуэнте обыграла в финальном матче Англию (2:1) и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы.