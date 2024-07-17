Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 13:35

Де ла Фуэнте пожелал олимпийской сборной Испании выиграть золото Игр в Париже

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте навестил членов олимпийской команды перед началом Игр-2024 в Париже.

63-летний специалист посетил тренировку команды, после чего обратился к игрокам.

«Вы получите фантастический опыт. Всегда приятно, когда кто-то приходит с позитивной энергией, это заразительно. Вы станете олимпийскими чемпионами. Вы точно выиграете золотую медаль», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

На групповом этапе олимпийского турнира сборная Испании сыграет против Узбекистана, Египта и Доминиканской Республики. Турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.

На прошедшем Евро-2024 сборная Испании во главе с де ла Фуэнте обыграла в финальном матче Англию (2:1) и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы.

Футбол
Олимпиада
Луис де ла Фуэнте
0
Читайте также
Соболенко, Дончич, Чусовитина. Десять иностранных звезд спорта, которых будет не хватать на Олимпиаде в Париже
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
В закрытом детском лагере Анапы незаконно проживали почти 200 человек
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продает свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
Актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин умер в возрасте 63 лет
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник
Популярное видео
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА сообщил об отъезде Файзуллаева в сборную Узбекистана для участия в Олимпиаде-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости