ЦСКА сообщил об отъезде Файзуллаева в сборную Узбекистана для участия в Олимпиаде-2024

ЦСКА в своем Telegram-канале сообщил, что узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев отправился в сборную Узбекистана для подготовки к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа. Национальная команда Узбекистана на групповом этапе сыграет против Испании, Египта и Доминиканской Республики.

«Желаем удачи Аббосу и его команде и ждем в расположении клуба с заветными медалями!» — сказано в заявлении пресс-службы армейцев.

В сезоне-2023/24 Файзуллаев сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 5 мячей и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до лета 2026 года.