Ашурматов: «Перед Олимпиадой у сборной Узбекистана были большие ожидания на плей-офф»

Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана по футболу Рустам Ашурматов отреагировал на вылет олимпийской команды страны с Олимпиады в Париже.

«Параллельно с этим матчем мы играли с «Зенитом». Сразу после игры в раздевалке взял телефон и увидел результат против Египта (0:1). Очен жаль, что Узбекистан вылетел с Олимпиады — команда хорошо играла с Испанией (1:2) и могла спокойно взять ничью, но не хватило совсем чуть-чуть. Перед Олимпиадой были большие ожидания на плей-офф», — цитирует Ашурматова Metaratings.ru.

27 июля сборная Узбекистана проиграла Египту в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже со счетом 0:1 и лишилась шансов на выход из группы C. После двух игр узбекистанцы не набрали ни одного очка.