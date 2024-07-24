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Сегодня, 20:07

Аргентина проиграла Марокко в матче Олимпиады, который доиграли после 2-часовой паузы

Алина Савинова
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Игроки сборной Аргентины и Марокко.
Фото Reuters

Сборная Аргентины уступила Марокко в матче группового турнира Олимпиады-2024 — 1:2. Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после 2-часовой паузы.

Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет.

Матч возобновили с объявления, что гол Медины на 90+16-й минуте отменен из-за офсайда. Таким образом, у команды Марокко в этой встрече дубль оформил Суфиан Рахими, а единственный гол аргентинцев на счету Джулиано Симеоне.

Сборная Марокко с 3 баллами вышла на первое место в таблице группы В. У Аргентины (0) последняя строчка. Команды играют в одном квартете с Украиной и Ираком.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
24 июл, 16:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Аргентина (олимп.)
1:2
Марокко (олимп.)

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
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