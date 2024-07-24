Аргентина ушла от поражения в матче с Марокко на старте Олимпийских игр-2024

Победитель Кубка Америки сборная Аргентины сыграла вничью с Марокко в матче группового турнира Олимпиады-2024 — 2:2.

У команды Марокко в этой встрече дубль оформил Суфиан Рахими — он отличился на 45+2-й и 51-й минутах. Первый гол аргентинцев на 68-й минуте забил Джулиано Симеоне. В добавленное время счет сравнял Кристиан Медина.

Аргентина с 1 баллом вышла на первое место в турнирной таблице группы В. Сборная Марокко (1) расположилась на 2-й строчке. Команды выступают в одной группе с Ираком и Украиной.

Футбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 24 июля по 10 августа.