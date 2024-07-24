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Сегодня, 18:08

Аргентина ушла от поражения в матче с Марокко на старте Олимпийских игр-2024

Алина Савинова
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Игроки сборной Аргентины и Марокко.
Фото Reuters

Победитель Кубка Америки сборная Аргентины сыграла вничью с Марокко в матче группового турнира Олимпиады-2024 — 2:2.

У команды Марокко в этой встрече дубль оформил Суфиан Рахими — он отличился на 45+2-й и 51-й минутах. Первый гол аргентинцев на 68-й минуте забил Джулиано Симеоне. В добавленное время счет сравнял Кристиан Медина.

Аргентина с 1 баллом вышла на первое место в турнирной таблице группы В. Сборная Марокко (1) расположилась на 2-й строчке. Команды выступают в одной группе с Ираком и Украиной.

Футбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 24 июля по 10 августа.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
24 июл, 16:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Аргентина (олимп.)
2:2
Марокко (олимп.)

Футбол
Олимпиада
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
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