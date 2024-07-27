Сборные Аргентины и Испании одержали победы на Олимпиаде-2024

Сборная Испании обыграла Доминиканскую Республику в матче группового турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже — 3:1.

У испанцев голы забили Фермин Лопес, Алекс Баэна и Мигель Гутьеррес. У доминиканцев отметился Анхель Монтес де Оса. На 45+1-й минуте форвард доминиканской национальной команды Эдисон Аскона получил красную карточку.

Испания одержала вторую победу на Олимпиаде и возглавляет группу C — 6 очков. Доминиканская Республика с 1 очком — на третьем месте.

Сборная Аргентины обыграла Ирак со счетом 3:1.

У южноамериканцев голы забили Тиаго Альмада, Лусиано Гонду и Игнасио Фернандес. У Ирака отметился Айман Хуссейн.

Аргентина набрала три очка и занимает второе место в группе B. Ирак — третий с 3 очками.