Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Хоккей на траве

Париж-2024

Сегодня, 20:45

«Я опозорил всех». Звезду Олимпийских игр задержали за покупку кокаина в Париже

Звезду Олимпийских игр задержали за покупку кокаина в Париже
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Том Крейг (в центре).
Фото Reuters
Том Крейг раскаивается.

Звезда австралийского хоккея на траве Том Крейг оказался в центре скандала. Вечером 6 августа он был задержан в Париже при попытке приобрести кокаин. Как сообщает прокуратура столицы Франции, участник Олимпиады был пойман при покупке запрещенного вещества у мужчины в туристическом районе Пигаль. В тот день полиция проводила обыск в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По данным радиостанции Franceinfo, при себе у игрока имелся один грамм кокаина.

Предполагаемый продавец также был арестован. Следствие установило, что торговец — 17-летний подросток, у которого было обнаружено 75 таблеток экстази, семь флаконов кокаина и три грамма мефедрона. Все эти вещества запрещены для сбыта и хранения во Франции и многих других странах.

Снуп Догг. Скандальный рэпер понесет факел на церемонии открытия Олимпиады. Он отсидел за наркотики

Известно, что австралийские хоккеисты во вторник посетили командное мероприятие, после чего некоторые из них отправились гулять по Парижу, в их числе был и Крейг.

По французским законам, люди, у которых было обнаружено менее пяти граммов кокаина, могут быть оштрафованы на 150 евро. Еще в среду утром Крейг находился за решеткой. Австралийский олимпийский комитет (АОК) подтвердил, что член хоккейной команды задержан правоохранителями. «Никаких обвинений предъявлено не было. AOК продолжает проводить расследование и организовывать поддержку члена команды», — сообщил представитель организации.

Однако ближе к вечеру Крейга отпустили. Как сообщает Herald Sun, он не получил ни штрафа, ни судимости. Сразу после выхода из полицейского участка хоккеист сказал:

«Во-первых, я хотел бы извиниться за то, что произошло за последние 24 часа. Я совершил ужасную ошибку. Я беру на себя полную ответственность за свои действия, — сказал Крейг. — Мои действия являются моими собственными и никоим образом не отражают ценности моей семьи, моих товарищей по команде, моих друзей, моего вида спорта и австралийской олимпийской сборной. Я опозорил вас всех. Мне искренне жаль».

Фото Global Look Press

28-летний Крейг — ветеран сборной Австралии по хоккею на траве: за десятилетнюю карьеру он сыграл уже более 100 матчей за национальную сборную. Он входил в состав команды, завоевавшей серебряные медали на Играх в Токио, а также выиграл с ней золото на Играх Содружества 2018 года. На Олимпиаде в Париже сборная Австралии вылетела в четвертьфинале, уступив Нидерландам со счетом 0:2.

Международная федерация хоккея на траве пока не комментировала произошедшее. Неизвестно, какими будут последствия для австралийского игрока.

Олимпиада
4
5
Читайте также
Российские фигуристы потребовали от CAS отменить награждение в Париже
На Олимпиаде в Париже прошел 11-й медальный день
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости