«Никогда не видел ничего подобного». Итальянцы возмущены судейством в олимпийском фехтовании

Уже не первый скандал с рефери в Париже.

Представители итальянского фехтовальщика Филиппо Маччи сильно возмущены результатами финала в мужской одиночной рапире на Играх в Париже. Они считают, что их спортсмен должен был забирать золото, но победу украли судьи. Национальный олимпийский комитет Италии даже подал официальную жалобу.

Обвинения в оппортунизме

В финале Маччи сражался против победителя прошлой Олимпиады в Токио Чун Ка-Лонга, выступающего за Гонконг. В концовке все складывалось в пользу итальянца. Он вел со счетом 14:12, а значит, до золота у него оставался ровно один точный укол. Однако Чун Ка-Лонг, будучи на грани, совершил камбэк и набрал три очка подряд. Спорной, по мнению итальянской стороны, была вся концовка поединка.

«Я никогда не видел ничего подобного ни как спортсмен, ни как тренер. Надеюсь, что это просто некомпетентность, я не хочу предполагать ничего другого, — злился после финала тренер итальянца Стефано Чериони. — Маччи — моральный победитель. Он побеждал три раза, но оказался вторым. Мое сердце разрывается из-за него, потому что мы так усердно работали. Он заслужил эту победу, потому что наносил свои уколы».

Согласились с Чериони и в НОК Италии. Глава организации Джованни Малаго назвал произошедшее «позором», заявив, что комитет подал официальную жалобу. Также Малаго негодовал из-за назначения судей на этот бой.

«Ситуация ясна. Если у вас есть судьи, один из которых из Южной Кореи, а второй из китайского Тайбэя, то вам нужно их заменить. Вы не можете так делать. Это оппортунизм. Найдите мне другой вид спорта, где у вас могут быть судьи, которые приезжают из регионов, близких к одной из стран, участвующих в соревнованиях. Я говорил с секретарем Международной федерации фехтования и сказал, что это правило нужно изменить. Мы очень рассержены и сожалеем», — говорил глава НОК Италии.

Филиппо Маччи. Фото Reuters

Маччи защитил судей

При этом интересно, что сам Маччи по поводу результата не протестует. Да, он тяжело принял такое обидное поражение, но признает заслуги Ка-Лонга. «Фехтование — это вид спорта, который находится на усмотрении судьи. Я был впереди со счетом 14:12 и не смог довести дело до конца, — сказал итальянский рапирист. — Я снова посмотрю эти выпады. В тот момент чувствовал, что был прав. Но не ощущал себя ограбленным. Возможно, судьи ошиблись, но не думаю, что они действовали недобросовестно. Я поздравил Чуна после поединка. Он великий спортсмен».

Представитель Гонконга тоже понимает, насколько судейство играет роль в фехтовании. Ка-Лонг признал, что в финале все для него могло обернуться иначе. «Я был так уверен в третьем уколе, хотя то же самое было и с первыми двумя. В другом месте или с другим судьей все могло сложиться по-другому, но каждый фехтовальщик думает, что очко принадлежит ему», — заявил двукратный олимпийский чемпион.

Тренер проигравшего тоже понимает, что ничего уже не изменить. «Серебро — это отличная медаль, но золото — нечто другое. Теперь нам нужно подождать четыре года, чтобы попробовать снова», — сказал Чериони.

Филиппо Маччи, Чун Ка-Лонг и Ник Иткин. Фото Reuters

Богатый Ка-Лонг

В Париже Чун Ка-Лонг стал самым титулованным спортсменом своей страны в истории. Три года назад на Олимпиаде в Токио в финале он тоже выиграл у рапириста из Италии Даниэле Гарроцо. То золото стало вторым для Гонконга на летних Играх. Первое было добыто в парусном спорте Ли Лишанем еще в Атланте в 1996 году.

Так как медали, особенно золотые, спортсмены из Гонконга берут на Олимпиадах редко, в стране пообещали за них щедрые вознаграждения. В Париже их размер самый высокий из всех участников Игр. Так, победителю полагается 768 500 долларов, а за серебро и бронзу Спортивный институт Гонконга дает 384 и 192 тысячи соответственно.

По итогам Олимпиады в Париже Гонконгу придется серьезно раскошелиться, ведь Чун Ка-Лонг уже не единственный победитель Игр из этой страны. Ранее в женском турнире шпажисток первое место заняла Вивиан Кон. Таким образом во Франции фехтовальщики удвоили количество золотых медалей Гонконга за всю его историю.

Теперь как минимум придется выплачивать 1 537 000 долларов за две золотые, а также 192 тысячи за бронзу пловчихе Шивон Хоуи в соревнованиях на 200 метров вольным стилем. Просчитались, но где?

Сандро Базадзе. Фото Reuters

Грузинская жалоба

Судейский скандал в мужской рапире — не единственный на этих Играх. Более жесткое возмущение выдал грузинский саблист Сандро Базадзе. В 1/8 финала личного турнира он уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15. Решающий удар изучали с помощью видеоповтора, но Базадзе в справедливость не верит.

«Моя карьера закончена. Как я могу вернуться, когда судьи все время разрушают мою карьеру? — приводит слова грузинского саблиста Daily Mail. — Она пошла и проверила видео. Я готовился к этому 21 год, а она относится ко мне, будто я никто. Когда я попросил ее объяснить, она отвернулась и ушла. Олимпийские игры... справедливость, где же справедливость? Я не знаю, но я точно не оставлю это просто так. Клянусь своими сыновьями, я что-то придумаю».

Пока же придумывает Федерация фехтования Грузии, которая направила жалобу в FIE на судейство в поединке своего спортсмена. Шансов на то, что результат будет пересмотрен, как и в свежем случае с финалом в мужской рапире, нет никаких.