«Это связано с тараканами в ее голове». Скандальная украинка обняла после поединка бывшую россиянку

Украинская саблистка Ольга Харлан в 1/8 финала турнира в Париже встретилась с уроженкой Тольятти.

Встречи российских и украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже находятся под пристальным вниманием журналистов. Не последнюю роль в обострении отношений между атлетами двух стран сыграла в прошлом году саблистка Ольга Харлан, которая на чемпионате мира по фехтованию в Милане не просто отказалась жать руку Анне Смирновой, а выставила вперед оружие. Волей жребия на Играх в столице Франции ей вновь предстояло сразиться с уроженкой РФ, пусть и выступающей под флагом Азербайджана, — Анной Баштой.

Под защитой Томаса Баха

За поступок на чемпионате мира в Милане Харлан, напомним, сначала была наказана. Спортсменку тогда хотели дисквалифицировать за нарушение дисциплинарных правил, но затем Международная федерация фехтования ( FIE ) пошла на попятную и допустила Ольгу к командным соревнованиям. В итоге чиновники и вовсе нашли простой выход из сложившейся ситуации — просто разрешить атлетам не жать друг другу руки, если им не хочется этого делать.

«Я как украинка хотела показать, что некоторые нормы нужно менять, потому что реальность иная. Я решила, что не буду пожимать ей руку, и сделала это для всех украинских спортсменов и людей, которые за мной следят. Я знала последствия и то, что моя карьера может быть остановлена, но я не могла поступить иначе», — говорила тогда саблистка AS .

В итоге Харлан даже выиграла от своего поступка. Глава МОК Томас Бах гарантировал ей место на Олимпиаде в Париже, предоставив wild - card . Впрочем, Ольга и так имела хорошие шансы поехать на турнир. Все-таки украинка уже имеет в своем активе 4 медали Игр разных лет: золото, серебро и две бронзы.

Анна Башта. Фото Global Look Press

Новая дилемма

В Париже Харлан предстояло в 1/8 финала вновь сразиться с россиянкой, пусть и бывшей. Анна Башта родилась в Тольятти и только в 2019 году сменила спортивное гражданство на азербайджанское. С того момента она успела завоевать серебро на чемпионате мира в 2022 году и на Олимпиаде составила украинке серьезную конкуренцию, уступив с разницей лишь в один укол — 15:16.

Удивительно, но в данном случае после поединка Харлан оказалась не столь принципиальной, как на чемпионате. Она даже обняла соперницу. Позднее выяснилось, что у девушек хорошие личные отношения.

«Не могу сказать, что мы лучшие друзья, но знаем друг друга с самого начала. У нас тоже хорошие отношения. Мы даже обнялись. Мы всегда поддерживали друг друга, желаю ей золотой медали на Олимпийских играх. Она действительно одна из лучших спортсменок», — сказала Башта изданию I dman.biz.

Впрочем, возможно, Ольга просто не хотела лишний раз проверять свою удачу. Перед Играми в Париже президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпиады, но остается вопрос, распространяется ли она на уроженцев РФ, выступающих под другим флагом. С другой стороны, вряд ли кто-то осмелился бы в данном случае наказать спортсменку, которую лично поддерживает Бах.

Ольга Харлан. Фото Reuters

В России поддержали поступок Харлан

В России на объятия Харлан и Башты отреагировали положительно. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал поступок Ольги правильным.

«К сожалению, комментировать поведение украинской команды сложно. Руководители спорта Украины призывают не подавать руку, не фотографироваться с уроженцами из России. Харлан сделала правильный поступок. Когда молодец, тогда молодец. Соперников нужно уважать не по национальному признаку, а по человеческому. Тогда будет сближение наших народов. Мы надеемся, что через спорт будут быстрее сниматься недопонимания между нашими странами», — сказал Свищев «СЭ».

В то же время олимпийская чемпионка Ольга Журова обратила внимание, что негативно реагируют обычно именно на россиян.

«Если спортсмен из России выступает за другую страну, реакция уже иная. До этого все спортсмены дружили между собой, общались. А потом украинцам сказали, если ты близко подойдешь к русским спортсменам, тебя загнобят», — сказала Журова «СЭ».

По мнению президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, Харлан просто не может определиться, чего на самом деле хочет.