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Сегодня, 20:00

«Это связано с тараканами в ее голове». Скандальная украинка обняла после поединка бывшую россиянку

Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде
Екатерина Зобова
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Ольга Харлан обняла бывшую россиянку Анну Башту
Ольга Харлан обняла бывшую россиянку Анну Башту.
Фото скриншот из трансляции, Reuters
Украинская саблистка Ольга Харлан в 1/8 финала турнира в Париже встретилась с уроженкой Тольятти.

Встречи российских и украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже находятся под пристальным вниманием журналистов. Не последнюю роль в обострении отношений между атлетами двух стран сыграла в прошлом году саблистка Ольга Харлан, которая на чемпионате мира по фехтованию в Милане не просто отказалась жать руку Анне Смирновой, а выставила вперед оружие. Волей жребия на Играх в столице Франции ей вновь предстояло сразиться с уроженкой РФ, пусть и выступающей под флагом Азербайджана, — Анной Баштой.

Под защитой Томаса Баха

За поступок на чемпионате мира в Милане Харлан, напомним, сначала была наказана. Спортсменку тогда хотели дисквалифицировать за нарушение дисциплинарных правил, но затем Международная федерация фехтования (FIE) пошла на попятную и допустила Ольгу к командным соревнованиям. В итоге чиновники и вовсе нашли простой выход из сложившейся ситуации — просто разрешить атлетам не жать друг другу руки, если им не хочется этого делать.

Украинцам Украиским спортсменам разрешили отказаться от&nbsp;рукопожатий с&nbsp;россиянами на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Украинцам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде. Этот жест назван «провокацией»

«Я как украинка хотела показать, что некоторые нормы нужно менять, потому что реальность иная. Я решила, что не буду пожимать ей руку, и сделала это для всех украинских спортсменов и людей, которые за мной следят. Я знала последствия и то, что моя карьера может быть остановлена, но я не могла поступить иначе», — говорила тогда саблистка AS.

В итоге Харлан даже выиграла от своего поступка. Глава МОК Томас Бах гарантировал ей место на Олимпиаде в Париже, предоставив wild-card. Впрочем, Ольга и так имела хорошие шансы поехать на турнир. Все-таки украинка уже имеет в своем активе 4 медали Игр разных лет: золото, серебро и две бронзы.

Фехтовальщица Анна Башта
Анна Башта.
Фото Global Look Press

Новая дилемма

В Париже Харлан предстояло в 1/8 финала вновь сразиться с россиянкой, пусть и бывшей. Анна Башта родилась в Тольятти и только в 2019 году сменила спортивное гражданство на азербайджанское. С того момента она успела завоевать серебро на чемпионате мира в 2022 году и на Олимпиаде составила украинке серьезную конкуренцию, уступив с разницей лишь в один укол — 15:16.

Удивительно, но в данном случае после поединка Харлан оказалась не столь принципиальной, как на чемпионате. Она даже обняла соперницу. Позднее выяснилось, что у девушек хорошие личные отношения.

«Не могу сказать, что мы лучшие друзья, но знаем друг друга с самого начала. У нас тоже хорошие отношения. Мы даже обнялись. Мы всегда поддерживали друг друга, желаю ей золотой медали на Олимпийских играх. Она действительно одна из лучших спортсменок», — сказала Башта изданию Idman.biz.

Впрочем, возможно, Ольга просто не хотела лишний раз проверять свою удачу. Перед Играми в Париже президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпиады, но остается вопрос, распространяется ли она на уроженцев РФ, выступающих под другим флагом. С другой стороны, вряд ли кто-то осмелился бы в данном случае наказать спортсменку, которую лично поддерживает Бах.

Фехтовальщица Ольга Харлан
Ольга Харлан.
Фото Reuters

В России поддержали поступок Харлан

В России на объятия Харлан и Башты отреагировали положительно. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал поступок Ольги правильным.

«К сожалению, комментировать поведение украинской команды сложно. Руководители спорта Украины призывают не подавать руку, не фотографироваться с уроженцами из России. Харлан сделала правильный поступок. Когда молодец, тогда молодец. Соперников нужно уважать не по национальному признаку, а по человеческому. Тогда будет сближение наших народов. Мы надеемся, что через спорт будут быстрее сниматься недопонимания между нашими странами», — сказал Свищев «СЭ».

В то же время олимпийская чемпионка Ольга Журова обратила внимание, что негативно реагируют обычно именно на россиян.

Ольга Харлан. Украинку Харлан пригласили на Олимпиаду в обход квалификации после скандала с россиянкой

«Если спортсмен из России выступает за другую страну, реакция уже иная. До этого все спортсмены дружили между собой, общались. А потом украинцам сказали, если ты близко подойдешь к русским спортсменам, тебя загнобят», — сказала Журова «СЭ».

По мнению президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, Харлан просто не может определиться, чего на самом деле хочет.

«Думаю это связано с тараканами в ее голове, которые сжирают ее мозг, больше ни с чем. Естественно, это все бред. Они сами не знают, чего хотят, так как мнение у них меняется каждый день», — сказал Мамедов «СЭ».

Фехтование
Олимпиада
Ольга Харлан
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