Скандальная украинка не добралась до золота Олимпиады. Хотя ее вообще могло не быть в Париже

Саблистку Ольгу Харлан остановила хозяйка Игр Сара Бальзер.

Фехтование

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

Матч за 3-е место

Себин Чой (Корея) — Ольга Харлан (Украина) — 14:15

Финал

Сара Бальзер (Франция) — Манон Брюне (Франция) — 12:15

Наверное, задачу-минимум саблистка Харлан выполнила и взяла бронзу, хотя и ехала в Париж за золотом. Но в столице Франции ее сейчас могло и не быть — помогло особое отношение МОК.

Инцидент со Смирновой

Последние годы в женской сабле настоящим гегемоном стала российская сборная. На двух подряд Олимпиадах наши девушки бились между собой и в финале личного турнира, и побеждали в командном. Вы же помните золотую рубку Софьи Великой и Яны Егорян в Рио, а также поединок той же Великой с Софией Поздняковой в Токио?

Однако до отбора никого из наших лидеров Международная федерация фехтования не допустила. Год назад на чемпионат мира в Милан отправился второй состав, где команда РФ столкнулась с новой дискриминацией: скандалом обернулся поединок Харлан с Анной Смирновой.

Достаточно уверенную победу одержала опытная и титулованная украинка, но пожимать руку соперницы после боя не то что отказалась, а еще и выставила в сторону Анны саблю. После ушла с дорожки, а Смирнова осталась, ведь по правилам поединок считался завершенным, когда происходит рукопожатие. Наша спортсменка подала протест и просидела на дорожке около 50 минут, но ничего так и не дождалась.

По идее Харлан должны были дисквалифицировать, а россиянка вместо нее продолжить борьбу на турнире. Но для Анны чемпионат мира на этом закончился, а для украинки — нет. Сначала организаторы все-таки дисквалифицировали ее, но в дело вмешались большие начальники. Президент МОК Томас Бах лично пообещал Харлан дополнительную квоту, если из-за бана она не сможет набрать нужные очки, а следом FIE решила тут же отменить санкции. Да, в личном турнире выступить в Милане она уже не могла, зато приняла участие в командном.

Ольга Харлан и Анна Смирнова. Фото Global Look Press

Объятия с экс-россиянкой

К Олимпиаде в Париже Харлан набрала неплохую форму. В этом сезоне на ее счету три медали Кубка мира в одиночной сабле, одна из которых — золотая. Плюс с командой было добыто серебро чемпионата Европы.

Перед стартом Игр-2024 Харлан свои амбиции не скрывала. В ее коллекции есть золото Олимпиады, но только командное, которое добыто еще в Пекине в 2008 году. В одиночной сабле в свое время получалось на чемпионатах мира и Европы, но только не на главном старте четырехлетия. Личный итог за пять Олимпиад — две бронзы.

Свой путь по турниру Харлан начала уверенно. До полуфинала никому из соперниц украинка не дала набрать более 9 очков и выглядела спокойной и уверенной. В 1/8 финала досталась Анна Башта, которая родилась в России, но с 2019 года выступает за Азербайджан — высочайшая конкуренция в нашей женской сабле не давали большого международного опыта, вот спортсменка и решилась на смену гражданства.

Противостояние получилось жестким. В одном из моментов Башта сильно ударила украинку по ноге. Харлан чуть похромала, показывая всем видом, что ей больно. Неприятный удар по руке получила и представительница Азербайджана. В результате на дорожку вышел врач, который оказал Анне быструю помощь.

Однако других инцидентов не последовало. После поединка Харлан и Башта обнялись, что для многих стало неожиданностью. Дело в том, что в июне этого на чемпионате Европы скандалом закончился поединок шпажисток — украинки Елены Кривицкой и выступающей за Грузию Майей Гучмазовой. После победы Кривицкая не удостоила соперницу никаким приветствием. Очевидно, дело в том, что Гучмазова родилась и раньше выступала за Россию. Майя такое поведение терпеть не стала, выдав гневную тираду в адрес Кривицкой.

Поэтому объятия Харлан и Башты в Париже вызвало удивление даже у главы Федерации фехтовании России Ильгара Мамедова. «Думаю, это связано с тараканами в ее голове, которые сжирают мозг, больше ни с чем. Естественно, это все бред. Они сами не знают, чего хотят, так как мнение у них меняется каждый день», — заявил Мамедов «СЭ» по поводу Харлан.

Сара Бальзер (слева) и Ольга Харлан. Фото Reuters

Под взором Баха

Золотые мечты в одиночной сабле у Харлан разбились в полуфинале. На этой стадии ей достался самый сложный из возможных соперников — француженка Сара Бальзер. Помимо того, что она занимает второе место в рейтинге FIE и имеет первый номер «посева» в Париже, так еще и трибуны просто уничтожают соперников поддержкой. Трудно и судьям. Когда в одном из моментов поединка Харлан и Бальзер очко сначала засчитали француженке, а после челленджа отдали украинке, мощный недовольный гул наверняка заставил рефери усомниться в правильности решения.

В целом же Сара полностью владела этим поединком, заставляя украинку с первых ударов находиться в роли догоняющей. Хозяйка Олимпиады повела со счетом 3:0, что Харлан быстро отыграла, но следующий рывок Бальзер нивелировать не смогла. На перерыв саблистки ушли при счете 8:5 в пользу Сары, а после него шансы на финал украинки быстро растаяли — 15:7.

Сара Бальзер после победы над Ольгой Харлан. Фото Reuters

Бальзер отправилась в финал, в который также вышла ее соотечественница, бронзовый призер в одиночной сабле Токио-2020 Манон Брюне. Харлан же предстоял поединок за бронзу с кореянкой Чой Сэбин.

Тут украинка была явной фавориткой. Она стоит значительно выше в рейтинге (6-е против 24-го места), да и опыта имеет намного больше. Для кореянки это первая для Олимпиада, для Харлан — пятая. Но Чой не стушевалась и мощно смотрелась в первой половине поединка. К перерыву она добыла серьезный отрыв — 8:3. Во время паузы показали трибуны, на которых обнаружился глава МОК Томас Бах. Совпадение ли, но после этого Харлан выдала впечатляющий камбэк. Уступая со счетом 11:5, она нанесла 7 результативных ударов подряд. Все решалось в нервной концовке, в которой победное очко набрала украинка — 15:14.

А вот нового похода за личным золотом, похоже, не будет. Харлан утверждает, что после Парижа хочет другой жизни.