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Париж-2024

Сегодня, 19:45

Опухоль в позвоночнике помешала фехтовальщице победить на Олимпиаде. Она упала от боли прямо во время боя

Фехтовальщица из Бразилии выступила на Олимпиаде-2024 с опухолью в спине
Гоша Чернов
Корреспондент
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Натали Мелльхаузен.
Фото Global Look Press
Мужественное решение бразильянки Натали Мелльхаузен.

Ради Олимпийских игр многие спортсмены идут на серьезные жертвы. Так, шпажистка сборной Бразилии Натали Мелльхаузен выступила в Париже, хотя знала о том, что у нее обнаружена опухоль в нижнем отделе позвоночника — в копчике.

Надя Хафез выступила на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже на&nbsp;седьмом месяце беременности. Египетская фехтовальщица выступила на седьмом месяце беременности. Надя Хафез даже прошла первый раунд

38-летняя фехтовальщица из Бразилии прилетела в Париж, чтобы побороться за олимпийские медали, однако уже в своем первом раунде уступила сопернице — 16-летней Руйен Сяо из Канады. Причем матч был прерван при счете 10:6 в пользу канадки.

После очередного укола бразильянка упала на помост и долго приходила в себя. К шпажистке подбежали тренеры, которые помогли ей оклематься. После паузы Мелльхаузен вернулась в бой, даже провела несколько атак, но все равно уступила 11:15 и вылетела из турнира.

После матча Мелльхаузен призналась, что в феврале 2024 года у нее в копчике была обнаружена опухоль. Однако она не решилась на операцию по ее удалению, поскольку врачи сообщили ей, что опухоль доброкачественная.

По признанию Мелльхаузен, она не ожидала, что недуг может вызвать настолько сильную боль. При выходе с арены Натали сильно трясло, ей было трудно дышать. Она заявила, что боль была невыносимой и закончить бой казалось невозможным.

Олимпиада для Мелльхаузен завершилась уже после первого боя, и она безотлагательно отправилась на операцию: как сообщает Terra, спортсменке уже удалили опухоль прямо в Париже, где она живет. Теперь ей предстоит длительный период восстановления.

Натали Мелльхаузен (Бразилия) и Сяо Жуйэнь (Канада).
Фото Reuters

В этой грустной истории нашлось место комичному эпизоду. Когда Мелльхаузен стало плохо, ей вынесли стул. В это время рядом девушке помогал ее тренер. Когда стул принесли, он повернулся и сел, думая, что это для него. Впрочем, он быстро опомнился и помог усадить фехтовальщицу.

Фехтование
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