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«Американский пьедестал — это кощунство». Известная итальянская рапиристка осудила Олимпиаду без России

Итальянская рапиристка Веццали осудила отсутствие россиян на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Ли Кифер и Лорен Скраггс празднуют победу в турнире рапиристок, Валентина Веццали.
Фото Global Look Press, Reuters
Валентина Веццали выступила с поддержкой наших спортсменов, которых не допустили на Олимпиаду в Париж.

Большинство российских спортсменов не допустили на Игры в Париже. Отсутствие наших атлетов ослабило конкуренцию во многих видах олимпийской программы. Один из них — фехтование. Многие представители РФ считались бы фаворитами соревнований. Ряд иностранных коллег разочарованы отсутствием россиян. Так, олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Веццали назвала североамериканский подиум в турнире рапиристок кощунством. Напомним, что золото и серебро взяли фехтовальщицы из США — Ли Кифер и Лорен Скраггс, а бронзу завоевала Элеанор Харви из Канады.

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— Больно видеть пьедестал почета, состоящий исключительно из североамериканских девушек. И не было ни одной россиянки, не хватало сильной Инны Дериглазовой. Уважаю всех, но это кощунство. Фехтование изменилось, оно стало открытым, тридцать лет назад доминировала только Европа — Германия, Италия, Франция, Румыния, Венгрия. Теперь все по-другому, идет глобализация, — приводит слова Веццали газета Corriere dello Sport.

Три года назад на Играх-2020 в Токио в тройку лучших вошли две рапиристки из РФ: Инна Дериглазова взяла серебряную медаль, а ее соотечественница Лариса Коробейникова — бронзовую.

Фото Reuters

Веццали — большой авторитет в мире фехтования. Итальянка девять раз выигрывала золото Олимпиад. При этом тема отсутствия россиян на соревнованиях в столице Франции волнует не только ее. Британский гимнаст Макс Уитлок также высказался о недопуске наших атлетов. Он считает, что они были бы в числе фаворитов Игр.

— Конечно, русские — чрезвычайно сильные соперники, когда дело доходит до любого турнира. Конечно, помимо них есть множество других классных мастеров, но думаю, что если бы спортсмены из России участвовали, то находились бы близко к вершине, — цитирует Уитлока Reuters.

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Фехтование и гимнастика — далеко не все виды спорта, в которых наши атлеты могли бы побороться за медали. Пока же надежды российских болельщиков связаны с теннисистами (Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер) и Анжелой Бладцевой, представительницей прыжков на батуте.

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