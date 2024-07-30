Египетская фехтовальщица выступила на седьмом месяце беременности. Надя Хафез даже прошла первый раунд

Надя Хафез поделилась этим в соцсетях.

В понедельник 29 июля на Олимпиаде прошел женский турнир в фехтовании на саблях. Соревнование принесло настоящий сюрприз — египетская спортсменка Надя Хафез выступала на седьмом месяце беременности. Об этом 26-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, уже завершив выступление.

Хафез начала турнир с 1/16 финала — еще восемь спортсменок стартовали с 1/32. Соперницей египтянки стала Элизабет Тартаковски из США, идущая 10-й в мировом рейтинге. Американка выглядела фаворитом — на недавнем чемпионате мира 2024 года заняла третье место, но на Олимпиаде уступила уже в первом поединке.

Хафез победила в упорной борьбе, счет — 15:13. Результат для египтянки оказался по-настоящему особенным: в 26 лет она участвовала уже в третьей Олимпиаде, но в Токио и Рио проигрывала уже в первом поединке. В Париже пребывание на турнире удалось продлить. Правда, уже в следующем этапе Надя разгромно уступила Ха Еун Чон из Южной Кореи (7:15) и вылетела.

Однако после завершения выступления Хафез совсем не выглядела расстроенной. Женщина опубликовала в соцсетях радостный пост, в котором поделилась, что выступила на Олимпиаде, находясь на седьмом месяце беременности.

Ха Еун Чон и Надя Хафез на Олимпиаде в Париже. Фото Reuters

«На самом деле на помосте нас было трое! — написала египтянка. — Это были я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет малыш! У меня и моего ребенка было немало трудностей — как физических, так и эмоциональных. Мне повезло, что я получила доверие моего мужа и моей семьи».

Подписчики в основном восприняли новость с восторгом: многие поздравили Хафез и радовались тому, что беременность не отстранила ее от дела, которым она занимается большую часть жизни. Сама Надя решилась на участие в Олимпиаде, чтобы показать миру «силу и упорство египетской женщины».

В прошлом году немецкая бегунья Геза Краузе преодолела на соревнованиях 5000 метров на пятом месяце беременности. Также на поздних сроках выступала британская марафонка Пола Рэдклифф. В 2009 году шотландская гольфистка Катриона Мэттью на шестом месяце беременности выиграла соревнования в Бразилии, а 11 недель спустя победила в Женском открытом чемпионате Великобритании. Керри Уолш Дженнингс, чемпионка по пляжному волейболу, получила золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, выступив в положении со сроком пять недель. Нечто подобное проделала на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году американская теннисистка Серена Уильямс.

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер тренировалась, будучи на восьмом месяце. Более полувека назад в положении выступала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина. В 1958 году в июле советская спортсменка выиграла медали на чемпионате мира, а в декабре родила дочь. Однако все это виды спорта, в которых нет тесного контакта с соперниками, а Надя Хафез, выступая в фехтовании, серьезно рисковала ребенком, несмотря на защитную экипировку.