Украинская саблистка Харлан завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2024

Украинка Ольга Харлан стала бронзовой призеркой в фехтовании саблей на Олимпийских играх в Париже.

В матче за третье место она победила кореянку Чой Сэбин со счетом 15:14. Золотую медаль Парижа-2024 оспорят француженки Манон Брюне и Сара Бальцер.

33-летняя Харлан выиграла третью бронзовую медаль в фехтовании саблей после Лондона-2012 и Рио-2016. Также на ее счету золото Пекина-2008 и серебро Рио-2016 в командных соревнованиях.