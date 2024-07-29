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Париж-2024

Сегодня, 22:10

Украинская саблистка Харлан завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Ольга Харлан.
Фото Reuters

Украинка Ольга Харлан стала бронзовой призеркой в фехтовании саблей на Олимпийских играх в Париже.

В матче за третье место она победила кореянку Чой Сэбин со счетом 15:14. Золотую медаль Парижа-2024 оспорят француженки Манон Брюне и Сара Бальцер.

33-летняя Харлан выиграла третью бронзовую медаль в фехтовании саблей после Лондона-2012 и Рио-2016. Также на ее счету золото Пекина-2008 и серебро Рио-2016 в командных соревнованиях.

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Фехтование
Олимпиада
Ольга Харлан
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