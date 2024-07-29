Французская саблистка Брюне стала олимпийской чемпионкой Игр-2024 в Париже

Француженка Манон Брюне выиграла золото в фехтовании саблей на Олимпийских играх в Париже.

В финале она победила соотечественницу Сару Бальцер со счетом 15:12. Бронзовую медаль выиграла украинка Ольга Харлан, которая была сильнее кореянки Чой Сэбин (15:14).

28-летняя Брюне впервые стала олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио-2020 она выиграла серебро в командных соревнованиях и бронзу — в индивидуальных.

Фехтование

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

Финал

Сара Бальцер (Франция) — Манон Брюне (Франция) — 12:15

«Grand Palais».