Чюн Ка Лун из Гонконга выиграл золото в фехтовании рапирой на Олимпиаде-2024
Представитель Гонконга Чюн Ка Лун стал олимпийским чемпионом в фехтовании рапирой на Олимпиаде-2024 в Париже.
В финале он победил итальянца Филиппо Макки со счетом 15:14. В матче за бронзу американец Ник Иткин был сильнее японца Казуки Имуры — 15:12.
27-летний Чюн Ка Лун выиграл второе золото в индивидуальных соревнованиях на рапире после Токио-2020.
Фехтование
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, личное первенство
Финал
Филиппо Макки (Италия) — Чюн Ка Лун (Гонконг) — 14:15
Матч за 3-е место
Ник Иткин (США) — Казуки Имура (Япония) — 15:12
«Grand Palais».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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