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Олимпийскую медаль не купишь. Зять Билла Гейтса не смог выступить в Париже

Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Екатерина Зобова
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Найэл Нассар.
Фото Global Look Press
Египетский конкурист Найэл Нассар снялся с соревнований из-за травмы лошади.

Завоевать олимпийскую медаль — мечта любого спортсмена вне зависимости от того, какой у него материальный статус. В соревнованиях в Париже наравне с атлетами из государств с не самым высоким уровнем жизни выступают и очень богатые люди. В первую очередь они собраны в конном спорте, поскольку одна лошадь стоит миллионы долларов, а у всадника их обычно две или три. Так, в конкуре сборную Египта должен был представлять Найэл Нассар. Он зять Билла Гейтса, состояние которого на 2024 год оценивается в 128 миллиардов долларов — седьмое место в спиcке самых богатых людей мира по версии Forbes.

Египтянин из Чикаго

В 2021 году свадьба старшей дочери основателя компании Microsoft вызвала настоящий переполох, поскольку египетский всадник, мягко говоря, не дотягивал по финансам до отца Дженнифер, хотя также не из бедной семьи. Нассар родился в Чикаго, но вырос в Кувейте, где у его родителей была собственная архитектурная компания. А затем вновь вернулся в США и закончил Стэнфордский университет.

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Там познакомился с Дженнифер. В интервью американским СМИ она говорила, что сразу обратила внимание на Найэля и вскоре после первого общения они уже отправились на свидание. Интересно, что по случаю окончания университета Гейтс купил дочери конюшню площадью 500 тысяч квадратных метров. На ней и прошла свадебная церемония, которая обошлась родителям в два миллиона долларов.

При этом Наэйл с 10 лет занимался конкуром и уже в 2013 году, когда ему исполнилось всего 22 года (по меркам конного спорта, только выйдя из юниоров), начал побеждать на самых престижных этапах «Гран-при», которые проводит Longines.

В 2021 году он стал первым египтянином за 61 год, кому удалось отобраться на Олимпиаду. Правда, Нассар выступил в Токио не очень удачно, заняв только 24-е место. А в Париже наверняка рассчитывал показать более высокий результат.

Фото Global Look Press

Неожиданная травма

Но выйти на конкурное поле в Версале ему так и не удалось. Его конь Коронадо получил травму на тренировке сразу после прохождения ветеринарной комиссии.

«С тяжелым сердцем я объявляю о нашем отказе от участия в Олимпийских играх 2024 года. Успешно пройдя первый ветеринарный осмотр в начале этой недели, Коронадо, к сожалению, получил незначительную травму в последующие дни, и, к сожалению, мы должны завершить наше олимпийское путешествие здесь.

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Это решение принято после тщательных обсуждений с нашей ветеринарной командой и египетской федерацией, и мы все согласны с тем, что наш долг — уделять приоритетное внимание долгосрочному здоровью и выздоровлению Коронадо. Согласно правилам, никакие замены не допускаются после завершения первой проверки лошадей, что не оставляет нам иного выбора, кроме как полностью отказаться от участия", — написал Нассар в социальных сетях.

Впрочем, у Найэля в конном спорте еще точно все впереди, поскольку ему всего 33 года — а, например, в Париже в выездке выступала 61-летняя Джил Ирвинг. Похоже, и сам спортсмен старается не сильно расстраиваться. Он вместе с женой и свекром уже замечен на соревнованиях по художественной гимнастике.

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