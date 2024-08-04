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Париж-2024

Сегодня, 15:40

Немецкий велосипедист сходил в знаменитое кафе Парижа во время гонки. Там его интересовал туалет

Немецкий велосипедист сходил в знаменитое кафе Парижа во время олимпийской гонки
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Кафе «Две мельницы», Нильс Политт.
Фото Global Look Press, Reuters
Нильс Политт забежал в кафе из фильма «Амели».

Олимпийская мужская групповая гонка в шоссейном велоспорте закончилась знаменательным результатом. Бельгиец Ремко Эвенпул первым в истории Игр победил в гонке с общего старта и в разделке. На дистанции не обошлось без курьезов — немец Нильс Политт, какое-то время шедший в отрыве, сходил в туалет в необычном месте и в необычное время.

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Примерно на половине дистанции в 273 км — самой длинной в истории Олимпиад — спортсмену приспичило в туалет. В шоссейном велоспорте спортсмены часто справляют естественные надобности на обочине. Но олимпийская гонка проходила посреди Парижа, поэтому незаметных мест вокруг не оказалось. Нильсу пришлось забежать в первое попавшееся кафе, которое неожиданно оказалось местной достопримечательностью.

Немец остановился у заведения «Две мельницы» по улице Лепик на Монмартре, мощенный подъем которого признали одним из главных испытаний для велогонщиков. Нильс пробирался сквозь ликующую толпу, которая до упора забила заведение, и потратил на поход в туалет несколько минут.

Посетители, следящие за велогонкой из «Двух мельниц», встретили Политта взрывом восторга. Когда немец выходил из кафе, толпа с пивом в руках скандировала пожелания удачи и снимала спортсмена на смартфоны. Найти выход из человеческого лабиринта Нильсу помогли организаторы, правда, сам гонщик как будто не сильно торопился и с улыбкой наслаждался теплым приемом.

Нильс Политт.
Фото Global Look Press

Удивительное совпадение, что атлет заехал в туалет одного из самых известных кафе не только Монмартра, но и всего Парижа. Здесь проходило действие фильма «Амели» — главная героиня, сыгранная Одри Тоту, работала в заведении официанткой. После успеха ленты, которая в 2002-м получила пять номинаций на «Оскар», «Две мельницы» превратились в одну из достопримечательностей города, а в стенах здания повесили афишу кино.

Политт финишировал лишь 70-м и на момент остановки в кафе уже не боролся за высокие места. Немец показал время 6:39.29 — это почти на 20 минут больше, чем у чемпиона Эвенпула (6:19.34). С худшим результатом приехали всего семь участников.

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Неприятная ситуация случилась и с победившим Эвенпулом. Примерно за четыре километра до финиша бельгиец проколол колесо и рисковал упустить первое место — из-за нововведения в правилах, запрещающего использовать радиосвязь, гонщик не знал, сколько времени у него в запасе относительно преследователей. К счастью, ему быстро нашли запасной велосипед, на котором Ремко приехал к золотой медали.

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Эвенпул первым в истории выиграл обе олимпийские велогонки. Всего семь лет назад он был футболистом
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