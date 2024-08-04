Эвенпул первым в истории выиграл обе олимпийские велогонки. Всего семь лет назад он был футболистом

Капитан сборной Бельгии U-16 нашел себя в другом виде спорта.

Велоспорт — Шоссе. Париж (Франция). Олимпийские игры

Мужчины. Групповая гонка. Финал

1. Ремко Эвенпул (Бельгия) — 6:19.34

2. Валентин Мадуа (Франция) — 6:20.45

3. Кристоф Лапорт (Франция) — 6:20.50

Бельгиец Ремко Эвенпул навсегда вписал себя в историю велоспорта. До него никому еще не удавалось выиграть как гонку с раздельным стартом, так и велошоссе. Причем в шоссе преимущество Эвенпула было настолько убедительным, что Ремко мог позволить себе встать поперек финишной линии с велосипедом в одиночку.

Теперь даже статус Тадея Погочара как лидера мировых велогонок вызывает сомнения, пусть словенец и отказался от участия в Олимпийских играх из-за конфликта со своей федерацией. Успехи Ремко этот факт не умаляет, особенно если вспомнить, что в серьезный велоспорт он пришел меньше шести лет назад, а до этого видел себя футболистом.

Капитанил в футбольной сборной, где играли Доку и Опенда

Прямо сейчас Ремко Эвенпул — король мирового велоспорта. Можно сколько угодно говорить, что для профессиональных велосипедистов Олимпиада имеет меньшее значение, нежели для представителей многих других видов. Однако ровно как теннисисты с баскетболистами, так же и лучшие велогонщики хотят хотя бы раз в жизни встать на олимпийский пьедестал. Выиграть за одни Игры сразу две золотые медали и вовсе казалось долгое время немыслимым. Эвенпул доказал, что нет ничего невозможного.

Ремко Эвенпул играет за молодежку «Андерлехта». Фото из соцсетей Ремко Эвенпула

Но отмотаем немного время назад. В 2017-м Ремко думает отнюдь не о «Тур де Франс» или «Джиро». В его мыслях — чемпионат мира по футболу в России. Эвенпул на тот момент — один из главных игроков своего поколения и капитан сборной Бельгии U-16. В том составе играли, к примеру, Жереми Доку и Лои Опенда.

Эвенпул был воспитанником академии «Андерлехта» и отдельным предметом гордости для ее тренеров. «Он очень хорошо бегал и обладал невероятной выносливостью — я всегда сравнивал его с мопедом», — вспоминал руководитель программы развития молодых игроков бельгийского клуба Марк ван Рансбек.

Изначально Ремко видел себя вратарем, однако, глядя на скорость и выносливость парня, его пробовали поочередно то вингером, то в центре поля. Окончательно Эвенпул сформировался как игрок на позиции левого защитника. Он буквально выжигал бровку, поражая специалистов своей работоспособностью. Работавший в те годы с Ремко Стефан Стассин вспоминал, как неожиданно встретил своего подопечного в выходной день на брюссельском полумарафоне. В бодрой конкуренции с профессиональными бегунами на тот момент еще футболист Эвенпул финишировал восьмым. И это после субботнего матча, в котором он провел на поле все 90 минут без замен.

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Большой карьере в футболе помешали сложности в понимании тактики

Но в футболе нужно не только быстро бегать и при этом не уставать. Важно видеть игровые ситуации и подстраиваться под тактические схемы. И вот с чтением игры у Ремко возникали проблемы. Особенно сложно ему пришлось в молодежке «Мелехена» при Коэне Боге, где Эвенпул играл примерно полгода. Боге ругал Эвенпула за хаотичные действия при потере мяча, поэтому Ремко быстро стал выпадать из основного состава. Оставаясь в запасе, парень лишился и вызовов в национальную сборную. Ситуацию еще можно было развернуть удачным трансфером в систему, где смогли бы перестроить Эвенпула или же, наоборот, подобрать тактику, при которой положительные качества бельгийца перекрывали бы его недостатки. Но Ремко тяжело переживал неудачу и впал в депрессию. Родители с ужасом вспоминали, как экстраверт Эвенпул почти месяц ни с кем не разговаривал.

Затем он заявил родителям, что больше не хочет играть в футбол. Его новая страсть — велоспорт. Само по себе желание сесть на велосипед не возникло из ниоткуда. Ремко из семьи велогонщиков — его отец выигрывал престижные многодневки в начале 1990-х, занимался велоспортом на высоком уровне и дед. Сам Эвенпул ездил на велосипеде в свободное время в удовольствие. Защитник «Вольфсбурга» Себастьян Борнаува, игравший в юношеские годы с Ремко в академии «Андерлехта», вспоминал, как тот предложил ему «небольшую» велоэкскурсию. Борнаува был готов к прогулке на 40-50 километров, однако Эвенпул показал ему маршрут на 180 километров. Борнаува посмотрел на Ремко как на умалишенного, однако тот заявил, что в отпуске проезжает и по 300 километров за сутки.

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Стал побеждать с первых же гонок и трижды был спортсменом года в Бельгии

Задатки для того, чтобы стать большим велогонщиком, у Эвенпула были. К тому же велоспорт — это не гимнастика или фигурное катание, здесь историй, когда люди приходят уже в зрелом возрасте, немало. И все же старт в 17 лет с прицелом на профессиональную карьеру явно выделяется. Причем успехи пришли к парню с первых же гонок. Из 44 стартовых заездов первым он финишировал в 34 гонках. За семь лет карьеры Ремко выиграл практически все что можно — «Вуэльту», два золота чемпионата мира, чемпионат Европы и вот теперь — два золота Олимпийских игр в Париже в блестящем стиле. Даже странно думать о том, что, повернись судьба иначе, играл бы Эвенпул сейчас в условном ПСВ и пытался оживить футбольную сборную Бельгии.

Либо на фоне депрессии и вовсе совсем ушел из спорта и пошел в медицину. Ремко рассчитывал развиваться как физиотерапевт. Теперь же он герой — кроме Эвенпула, никто из Бельгии на Играх-2024 пока не побеждал. «Красные дьяволы», несмотря на золотое поколение, остаются также без титулов, после бронзы ЧМ-2018 у бельгийского футбола и вовсе нет никаких успехов. Теперь же Эден Азар, Тибо Куртуа, Леандро Троссард поздравляют Эвенпула как публично в соцсетях, так и лично. Неудивительно, что, несмотря на обилие футбольных звезд, спортсменом года в Бельгии пять лет подряд признают велосипедистов. Два последних года таковым становился Ремко, и, с учетом феерии в Париже, весьма вероятно, что и на голосовании в конце 2024 года победит Эвенпул.