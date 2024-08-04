Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Велошоссе

Париж-2024

Сегодня, 15:15

Эвенпул первым в истории выиграл обе олимпийские велогонки. Всего семь лет назад он был футболистом

Бельгиец Ремко Эвенпул первым в истории выиграл обе олимпийские велогонки
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ремко Эвенпул празднует золотую медаль вместе с женой.
Фото Reuters
Капитан сборной Бельгии U-16 нашел себя в другом виде спорта.

Велоспорт — Шоссе. Париж (Франция). Олимпийские игры
Мужчины. Групповая гонка. Финал
1. Ремко Эвенпул (Бельгия) — 6:19.34
2. Валентин Мадуа (Франция) — 6:20.45
3. Кристоф Лапорт (Франция) — 6:20.50

Бельгиец Ремко Эвенпул навсегда вписал себя в историю велоспорта. До него никому еще не удавалось выиграть как гонку с раздельным стартом, так и велошоссе. Причем в шоссе преимущество Эвенпула было настолько убедительным, что Ремко мог позволить себе встать поперек финишной линии с велосипедом в одиночку.

Теперь даже статус Тадея Погочара как лидера мировых велогонок вызывает сомнения, пусть словенец и отказался от участия в Олимпийских играх из-за конфликта со своей федерацией. Успехи Ремко этот факт не умаляет, особенно если вспомнить, что в серьезный велоспорт он пришел меньше шести лет назад, а до этого видел себя футболистом.

Групповая велогонка на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Корреспондент «СЭ» едва не попал во французскую полицию из-за велогонки. Помогли темнокожие ребята

Капитанил в футбольной сборной, где играли Доку и Опенда

Прямо сейчас Ремко Эвенпул — король мирового велоспорта. Можно сколько угодно говорить, что для профессиональных велосипедистов Олимпиада имеет меньшее значение, нежели для представителей многих других видов. Однако ровно как теннисисты с баскетболистами, так же и лучшие велогонщики хотят хотя бы раз в жизни встать на олимпийский пьедестал. Выиграть за одни Игры сразу две золотые медали и вовсе казалось долгое время немыслимым. Эвенпул доказал, что нет ничего невозможного.

Ремко Эвенпул играет за молодежку «Андерлехта».
Фото из соцсетей Ремко Эвенпула

Но отмотаем немного время назад. В 2017-м Ремко думает отнюдь не о «Тур де Франс» или «Джиро». В его мыслях — чемпионат мира по футболу в России. Эвенпул на тот момент — один из главных игроков своего поколения и капитан сборной Бельгии U-16. В том составе играли, к примеру, Жереми Доку и Лои Опенда.

Эвенпул был воспитанником академии «Андерлехта» и отдельным предметом гордости для ее тренеров. «Он очень хорошо бегал и обладал невероятной выносливостью — я всегда сравнивал его с мопедом», — вспоминал руководитель программы развития молодых игроков бельгийского клуба Марк ван Рансбек.

Глеб Сырица. Россиянин не добрался до финиша олимпийской гонки. Зато ее выиграл уникум

Изначально Ремко видел себя вратарем, однако, глядя на скорость и выносливость парня, его пробовали поочередно то вингером, то в центре поля. Окончательно Эвенпул сформировался как игрок на позиции левого защитника. Он буквально выжигал бровку, поражая специалистов своей работоспособностью. Работавший в те годы с Ремко Стефан Стассин вспоминал, как неожиданно встретил своего подопечного в выходной день на брюссельском полумарафоне. В бодрой конкуренции с профессиональными бегунами на тот момент еще футболист Эвенпул финишировал восьмым. И это после субботнего матча, в котором он провел на поле все 90 минут без замен.

Велогонщик Ремко Эвенпул.
Фото Reuters

Большой карьере в футболе помешали сложности в понимании тактики

Но в футболе нужно не только быстро бегать и при этом не уставать. Важно видеть игровые ситуации и подстраиваться под тактические схемы. И вот с чтением игры у Ремко возникали проблемы. Особенно сложно ему пришлось в молодежке «Мелехена» при Коэне Боге, где Эвенпул играл примерно полгода. Боге ругал Эвенпула за хаотичные действия при потере мяча, поэтому Ремко быстро стал выпадать из основного состава. Оставаясь в запасе, парень лишился и вызовов в национальную сборную. Ситуацию еще можно было развернуть удачным трансфером в систему, где смогли бы перестроить Эвенпула или же, наоборот, подобрать тактику, при которой положительные качества бельгийца перекрывали бы его недостатки. Но Ремко тяжело переживал неудачу и впал в депрессию. Родители с ужасом вспоминали, как экстраверт Эвенпул почти месяц ни с кем не разговаривал.

Глеб Сырица. Велопад на мокрых буграх. Первые гонки с россиянами в Париже обернулись завалом

Затем он заявил родителям, что больше не хочет играть в футбол. Его новая страсть — велоспорт. Само по себе желание сесть на велосипед не возникло из ниоткуда. Ремко из семьи велогонщиков — его отец выигрывал престижные многодневки в начале 1990-х, занимался велоспортом на высоком уровне и дед. Сам Эвенпул ездил на велосипеде в свободное время в удовольствие. Защитник «Вольфсбурга» Себастьян Борнаува, игравший в юношеские годы с Ремко в академии «Андерлехта», вспоминал, как тот предложил ему «небольшую» велоэкскурсию. Борнаува был готов к прогулке на 40-50 километров, однако Эвенпул показал ему маршрут на 180 километров. Борнаува посмотрел на Ремко как на умалишенного, однако тот заявил, что в отпуске проезжает и по 300 километров за сутки.

Фото Reuters

Стал побеждать с первых же гонок и трижды был спортсменом года в Бельгии

Задатки для того, чтобы стать большим велогонщиком, у Эвенпула были. К тому же велоспорт — это не гимнастика или фигурное катание, здесь историй, когда люди приходят уже в зрелом возрасте, немало. И все же старт в 17 лет с прицелом на профессиональную карьеру явно выделяется. Причем успехи пришли к парню с первых же гонок. Из 44 стартовых заездов первым он финишировал в 34 гонках. За семь лет карьеры Ремко выиграл практически все что можно — «Вуэльту», два золота чемпионата мира, чемпионат Европы и вот теперь — два золота Олимпийских игр в Париже в блестящем стиле. Даже странно думать о том, что, повернись судьба иначе, играл бы Эвенпул сейчас в условном ПСВ и пытался оживить футбольную сборную Бельгии.

Кафе &laquo;Две мельницы&raquo;, Нильс Политт. Немецкий велосипедист сходил в знаменитое кафе Парижа во время гонки. Там его интересовал туалет

Либо на фоне депрессии и вовсе совсем ушел из спорта и пошел в медицину. Ремко рассчитывал развиваться как физиотерапевт. Теперь же он герой — кроме Эвенпула, никто из Бельгии на Играх-2024 пока не побеждал. «Красные дьяволы», несмотря на золотое поколение, остаются также без титулов, после бронзы ЧМ-2018 у бельгийского футбола и вовсе нет никаких успехов. Теперь же Эден Азар, Тибо Куртуа, Леандро Троссард поздравляют Эвенпула как публично в соцсетях, так и лично. Неудивительно, что, несмотря на обилие футбольных звезд, спортсменом года в Бельгии пять лет подряд признают велосипедистов. Два последних года таковым становился Ремко, и, с учетом феерии в Париже, весьма вероятно, что и на голосовании в конце 2024 года победит Эвенпул.

Олимпиада
2
Читайте также
Китайские пловцы жалуются на пренебрежение со стороны соперников на Олимпиаде-2024
СК открыл уголовное дело после избиения боксера Двали
Экономист назвала размер средней пенсии в России
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корреспондент «СЭ» едва не попал во французскую полицию из-за велогонки. Помогли темнокожие ребята

Немецкий велосипедист сходил в знаменитое кафе Парижа во время гонки. Там его интересовал туалет
Новости
RSS RSS
Все новости