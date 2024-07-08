За месяц до Олимпиады на «Тур де Франс» блистает велогонщик из Эритреи! Увидим ли мы его на Играх?

Биньям Гирмай совершил чудо, выиграв уже два этапа «Большой петли».

Пока Париж готовится принимать Олимпиаду, вся остальная Франция не только следит за результатами парламентских выборов, но и за «Тур де Франс». Тем более что на знаменитой многодневке не обходится без сюрпризов. На этот раз болельщики были приятно удивлены новостями о победах велогонщика из Эритреи Биньяма Гирмая. Спортсмен стал первым представителем Африки, кому покорился этап французского веломарафона. Больше того, эритреец пока единственный, кому к первому дню отдыха покорились сразу два этапа. Учитывая, что Игры стартуют меньше чем через месяц, какие перспективы у Гирмая будут в главной гонке олимпийского цикла?

Талантливый гонщик родился в одной из самых бедных стран мира

В это трудно поверить, но это факт. Победителем третьего этапа многодневки «Тур де Франс» стал велогонщик из Эритреи. Это первый подобный успех не только для его страны, но и для всего континента. «Теперь все поверят, что велогонщики из Африки могут быть успешны. Мы должны гордиться собой. Это наш момент, теперь мы часть большой игры», — цитирует Гирмая The Guardian. Ранее 24-летний Гирмай уже выигрывал этап «Джиро де Италия» в 2022-м, да и в целом не первый год входит если не в элиту мирового велошоссе, то располагается близко к группе лидеров. И все же его победа в любом случае стала событием экстраординарным. Велоспорт — это дисциплина прежде всего для богатых стран западного мира (за редким исключением вроде Колумбии). Причины банальны — профессиональные велогонки требуют больших финансовых вливаний, а стоимость байка уровня Кубка мира сравнима со спортивным авто.

Фото AFP

И тут — Эритрея. Это не просто страна на востоке Африки. Условные Марокко или ЮАР вполне себе могут позволить содержать команду по велоспорту. Последние, к слову, не раз пытались, и южноафриканская Team Qhubeka NextHash даже добивалась относительных успехов. Только вот местных гонщиков в составе практически не было — тон задавали американцы, немцы, норвежцы, австралийцы, британцы. Кто угодно, но не африканцы. В итоге проект загнулся, и в 2023-м не смог получить лицензию Pro — только континентальную. Однако Эритрею с ЮАР даже глупо сравнивать. Страна регулярно возглавляет всевозможные антирейтинги — от уровня жизни до политических свобод. Сравнится с положением Эритреи могут разве что печально известные соседи вроде Сомали или Судана, которые разрывает многолетняя гражданская война. Когда видишь успешного велогонщика из этого региона, и правда понимаешь: талант везде пробьется.

У Гирмая есть шансы выиграть одну из классификаций

Пусть, разумеется, и не благодаря, а во многом вопреки. Ведь парень родился в Асмаре, городе, где регулярно отчитываются о тяжелом положении с продовольствием. Прошел все ступеньки африканского велоспорта — от национальных юниорских первенств до гонок в Габоне. В велоспорт он пришел следом за своим двоюродным братом Мероном Тешоме. Тот помог ему попасть в программу развития подающих надежды спортсменов из стран третьего мира от Международной федерации велоспорта (UCI). Гирмай быстро оправдал надежды и уже в 20 стал вторым на молодежном чемпионате мира до 23 лет. Сам по себе факт медали такого уровня стал прорывным для всей Африки. Но ведь Биниам и не думал на этом останавливаться. Взлетом стал 2022-й — победа на этапе «Джиро» и успех на многодневке «Гент — Вевельгем». В 2023-м Биньям попал в топ-20 мирового рейтинга и сохранил высокие позиции к олимпийскому сезону.

Фото AFP

Таким образом у Эритреи будет квота на участие в Играх в Париже. Пока не ясно, поедет ли Гирмай на Игры или, как многие из элиты, выберет подготовку к другим стартам. Но вот представить, как его меняют на кого-то еще, тяжело — все-таки сопоставимых ему талантов нет на всем континенте. Он лидер топовой бельгийской Intermarche-Wanty и в таком статусе идет сейчас к возможной победе в общем зачете «Тур де Франс». Ведь победой на одном этапе он не ограничился. Эритреец с пятого этапа возглавил очковую классификацию, стал вторым на шестом этапе и забрал восьмой. Причем Гирмай практически не оставил соперникам и шанса, набрав на финальном отрезке скорость выше 50 км/ч. Обойти Биньяма не смог даже опытный норвежский гонщик Йонас Абрахамсен из Uno X, который провел в отрыве почти весь этап, и первым прошел все кантрийные подъемы.

«Победа на одном этапе уже сама по себе невероятна, а выиграть второй этап, да еще в зеленой майке, тем более. «Тур де Франс» — одна из тяжелейших гонок мира, и когда ты побеждаешь на этапе, то понимаешь, что теперь ты среди лучших. Это подстегивает тебя работать еще сильнее. Не волнуюсь, но постараюсь приложить все силы, чтобы выиграть очковую классификацию», — сказал он после финиша. Как бы ни сложилось все в итоге, Гирмай уже вошел в историю, и следить за многодневкой во Франции теперь будет вся Африка. Ведь за более чем вековую историю великой гонки ничего похожего тут не видели.