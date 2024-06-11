Призер двух Олимпиад Шмелева пока не думает о выступлении на Играх-2028 в США

Обладательница двух олимпийских медалей в велогонках на треке Дарья Шмелева пока не думает о том, получится ли у нее выступить через четыре года на Играх в Лос-Анджелесе.

«Нет, не думаю о выступлении на Играх-2028, сейчас я просто импровизирую, — цитирует ТАСС Шмелеву. — Загадывать на такой долгий срок сложно. А пока я просто делаю свое любимое дело».

Российские спортсмены, выступающие в велогонках на треке, были лишены возможности отобраться на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе по причине того, что власти Великобритании не согласовали участие россиян в квалификационном чемпионате мира по велоспорту, который проходил в Глазго в августе 2023 года.

29-летняя Шмелева ранее рассказала, что не подавала заявку на нейтральный статус из-за несогласия с условиями его присвоения.

Шмелева выиграла серебро в командном спринте на Играх-2016 и бронзу в этой же дисциплине на следующей Олимпиаде в Японии.