Гусятников назвал причину отказа велосипедиста Власова от выступления на Олимпиаде в Париже

Бывший президент Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников объяснил отказ Александра Власова выступить на Олимпиаде в Париже и назвал его возможную замену.

«Власов давно об этом сказал, потому что ему на самом деле не подходит трасса. В велосипедном спорте нет стадиона, где дорожка для всех одинакова. Если ты тяготеешь к горам, то на финише тебе делать нечего. Таких универсалов мало. Власов к ним не относится. Приехав с Йеспером Филипсеном или Мадсом Педерсеном, он им проиграет на финише. Даже у Приможа Роглича он не везде выиграет. Если поехать, чтобы просто стартовать, это почетная миссия, но не каждый спортсмен может просто занять место. Поэтому он честно сказал, что претендовать на приличное место на этой трассе не сможет. Заменить его должен Глеб Сырица. Он парень хороший, но это просто для старта. Результат он там не покажет и может не доехать до финиша», — рассказал Гусятников Metaratings.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил, помимо Власова, до велосипедных соревнований в Париже россиянок Тамару Дронову и Алену Иванченко.