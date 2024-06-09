Екимов сообщил, что из велогонщиц только Дронова и Иванченко могут поехать на Олимпиаду

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, что Тамара Дронова и Алена Иванченко являются единственными российскими велогонщицами, кто может получить возможность поехать на Олимпиаду в Париже.

«Если кто и поедет на Олимпийские игры и на кого мы подали заявки на аккредитацию, так это спортсмены из команд World Tour. Я имею в виду Тамару Дронову, Алену Иванченко, Глеба Сырицу и Александра Власова», — цитирует Екимова ТАСС.