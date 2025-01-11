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Париж-2024

Сегодня, 10:45

Турецкий стрелок с Олимпиады — настоящая звезда: снялся в промо популярного сериала и просит больше миллиона за интервью

Турецкий стрелок и звезда Олимпиады хочет получить 30 тысяч евро за интервью
Роман Кольцов
Корреспондент
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Турецкий стрелок Юсуф Дикеч
Юсуф Дикеч.
Фото Global Look Press
Тот самый герой Игр с внешностью бати на отдыхе.

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч — один из самых узнаваемых олимпийцев Парижа-2024. На соревнованиях его облик запомнился всем: максимально расслабленная поза, рука в кармане, обычные очки (никакой стрелковой линзы), простые беруши-затычки вместо профессиональных наушников с шумоподавлением, футболка навыпуск. Образ бати на отдыхе — так по-доброму шутили над ним в Сети.

После завоеванного серебра на Играх Юсуф стал настоящей звездой, причем не только у себя на родине. С ним делают мемы, сравнивают с героями голливудских боевиков и даже приглашают сняться в рекламе сериала. Он уже настолько чувствует свою востребованность, что просит деньги за интервью.

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Участие в проморолике

На днях стриминговый сервис SkyShowtime выложил промо второго сезона сериала «День шакала», в котором оказывается, что турецкий призер Олимпийских игр-2024 — это личность для прикрытия наемного убийцы и главного персонажа, которого играет актер Эдди Редмэйн. Социопата, стреляющего по своим целям с рекордных расстояний.

«Невозмутимость киллера», — смеялись в интернете после выступления Дикеча в Париже. И сценаристы решили грамотно использовать мемный потенциал созданного летом образа, который понятно раскрывает саму суть рекламируемого сериала.

Первый сезон «Дня шакала» вышел в 2024 году и получил 7,9 балла на «Кинопоиске». Премьера продолжения состоится в 2025-м.

Общение с журналистами только за деньги

Также у Юсуфа, как у очень популярной личности, есть свой агент. И на днях он заявил, что спортсмен согласится дать интервью только за 30 тысяч евро.

«Он очень занят, уже готовится к Олимпийским играм 2028 года, где, конечно же, будет стремиться к золоту. Юсуф — не артист, ему неинтересно давать интервью», — цитирует Мехмета Али Акгюля L'Equipe.

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч
Фото Getty Images

30 тысяч евро — это больше миллиона в турецких лирах (более 3 миллионов рублей). Сумма совсем не маленькая.

На Играх-2028 Дикечу будет 55 лет. Но, кажется, возраст его никак не остановит. И в ближайшие годы его популярность вряд ли сильно упадет.

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