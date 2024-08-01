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Париж-2024

Сегодня, 15:15

Бывший турецкий военный стал звездой Олимпиады: выиграл серебро по стрельбе в стиле киллера

Турецкий стрелок Дикеч завоевал серебро Олимпиады без специальной экипировки
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Юсуф Дикеч и Севвал Илайда с серебряными медалями Олимпиады в Париже.
Фото Скриншот трансляции, Reuters
Юсуф Дикеч стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах, не использовав специальную экипировку.

Возраст мастерству не помеха. Так посчитали в сборной Турции, когда отправили на Олимпиаду в Париж 51-летнего стрелка Юсуфа Дикеча. Опытный атлет показал сенсационный результат и выиграл серебряную медаль в паре с Севвал Илайдой. Игры во Франции стали для турка пятыми в карьере. Дикеч запомнился не только точными выстрелами, но и необычной техникой, благодаря которой стал настоящей знаменитостью и героем мемов.

Обычно стрелки используют специальные очки, чтобы избежать солнечных бликов, шумоподавляющие наушники, а иногда — куртки с рукавами из жесткой кожи, чтобы уменьшить вибрацию в момент прицеливания. Юсуф обошелся без экипировки. Его манера стрельбы напоминала действия киллера из телесериалов. Свободную руку турок держал в кармане, смотрел на цель двумя глазами и выглядел полностью расслабленным, лишь надев обычные очки для коррекции зрения. В 51 год этому не приходится удивляться.

Все дело в том, что Дикеч — необычный спортсмен. От остальных участников Олимпиады его отличает военное прошлое. Юсуф — отставной унтер-офицер турецкой жандармерии. В 2006 году он установил новый мировой рекорд по стрельбе из пистолета центрального боя на 25 метров на чемпионате мира среди военных в Норвегии. С 2008 года турок участвует в Олимпиадах. Парижское серебро стало первым в его карьере.

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Дикеча называют антиподом корейской специалистки по пулевой стрельбе Ким Е Джи, которая прославилась на Олимпиаде за свой суровый образ. И хотя их стиль стрельбы выглядел полностью противоположным, они заняли вторые места в своих дисциплинах.

Юсуф быстро стал героем мемов, которые заполонили социальные сети. Любители спорта шутили в комментариях: неужели турки отправили на Олимпиаду профессионального киллера? За отсутствие экипировки Дикеча также называли «типичным парнем, который отправляется в путешествие».

Девочки собираются в путешествие vs мальчики собираются в путешествие.
Турция отправила на Олимпиаду киллера?
Новая команда в сборе.
Олимпиада
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