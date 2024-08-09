Кореянка упала в обморок после возвращения из Парижа. На Олимпиаде ее прозвали «улыбающейся убийцей»

Кореянка Ким Е Джи упала в обморок после возвращения с Олимпиады в Париже

Ким Е Джи выиграла в Париже серебро, но не сберегла свое здоровье.

Представительница Южной Кореи Ким Е Джи стала одной из главных звезд Олимпиады. В интернете разошелся хладнокровный образ спортсменки, которая в Париже выиграла серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. 9 августа она неожиданно упала в обморок во время пресс-конференции в южнокорейском городе Имсил.

Девушке стало плохо в 11:01 по местному времени. Е Джи упала в обморок и не могла прийти в себя в течение 10 минут. Также отмечается, что во время пресс-конференции у нее начались судороги, которые стали возможной причиной припадка. О произошедшем сообщило крупнейшее информационное агентство Южной Кореи «Ренхап».

«Это первый раз, когда с Е Джи случается что-то подобное, у нее нет никаких хронических заболеваний, — рассказал член южнокорейской сборной Квак Мин Су. — С середины июля у нее был плотный график, и, похоже, это повлияло. Она устала от большого количества репортеров».

Ким Е Джи. Фото Reuters

Основной причиной произошедшего считают стресс и утомление, с которым спортсменка столкнулась до и во время Олимпиады. По словам чиновников Имсила, Ким была доставлена в больницу. Некоторые медиа сообщали, что ей проводят сердечно-легочную реанимацию, но эту информацию не подтвердили.

Во время Олимпиады спортсменка прославилась на весь мир. Многих поразило хладнокровие и стильный вид кореянки во время ее выступлений, за которые ее прозвали «улыбающейся убийцей». Впечатляющий внешний вид отметил даже Илон Маск. «Она должна сняться в боевике. Играть не нужно!» — написал мужчина в соцсетях.

Ким Е Джи — обладательница мирового рекорда в стрельбе из пистолета на 25 метров, который она установила на чемпионате мира 2024 года в Баку. На том турнире она выиграла три медали — золотую, серебряную и бронзовую. На Олимпиаде в Париже она стала второй в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, уступив другой спортсменке из Южной Кореи О Е Джин.

«Когда она выиграла золотую медаль, я была особенно счастлива, — делилась Ким Е Джи. — Я не считаю ее соперницей. Это большой этап, Олимпиада, и мы выиграли золото и серебро. Когда мы получили эти медали, мы были так горды тем, что мы корейцы».