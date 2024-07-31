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Париж-2024

Сегодня, 15:00

Кореянка Ким Е Джи покорила болельщиков Олимпиады взглядом убийцы и плюшевой игрушкой

Отдел фото «СЭ»
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Корейская спортсменка Ким Е Джи.
Ким Е Джи.
Фото Reuters
Поклонники уже делают фан-арты и видео под K-Pop.

Корейская специалистка по пулевой стрельбе Ким Е Джи неожиданно получила огромную популярность, даже не выиграв золотую медаль Парижа-2024. В стрельбе из пистолета с 10 метров девушка завоевала серебро, но медийный успех ей принесли не результаты, а ее образ во время соревнований.

Корейская спортсменка Ким Е Джи.
Фото Reuters

Дело в сочетании той хладнокровности и суровости, с которыми Ким поражала мишени, и игрушки, висящей на ее поясе, — плюшевого слоника. Эта игрушка — талисман, подаренный дочерью.

Фото Getty Images

Также болельщики вспомнили недавний чемпионат мира в Азербайджане, который Ким выиграла. Тогда финальный выстрел принес ей не только золото, но и мировой рекорд. На лице девушки при этом не дрогнул ни один мускул.

Корейская спортсменка Ким Е Джи.
Фото Global Look Press

На этот раз выиграть не удалось, но кореянка осталась довольна своим результатом, к тому же победу одержала ее партнер по сборной и подруга О Е Чжин. А на награждении Ким показала всем, что умеет улыбаться.

Фото Reuters

Поклонники прониклись сильной аурой Ким и бросились делать фан-арты и записывать ролики с ней под свои любимые K-Pop-хиты. Подобные творения собирают десятки миллионов просмотров.

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