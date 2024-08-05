Ли Юэхун стал олимпийским чемпионом в скорострельной стрельбе

Китаец Ли Юэхун стал олимпийским чемпионом в скорострельной стрельбе Играх в Париже. Он поразил 32 мишени.

Серебро завоевал кореец Чо Ен Чжэ — 25 попаданий. Бронза у китайца Ван Синьцзе — 23 попадания.

Олимпийским рекордом является результат кубинца Леуриса Пупо — 34 попадания на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Стрельба

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Скоростной пистолет, 25 м

Финал

1. Ли Юэхун (Китай) — 32

2. Чо Ен Чжэ (Корея) — 25

3. Ван Синьцзе (Китай) — 23