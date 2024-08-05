Ли Юэхун стал олимпийским чемпионом в скорострельной стрельбе
Китаец Ли Юэхун стал олимпийским чемпионом в скорострельной стрельбе Играх в Париже. Он поразил 32 мишени.
Серебро завоевал кореец Чо Ен Чжэ — 25 попаданий. Бронза у китайца Ван Синьцзе — 23 попадания.
Олимпийским рекордом является результат кубинца Леуриса Пупо — 34 попадания на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.
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Стрельба
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Скоростной пистолет, 25 м
Финал
1. Ли Юэхун (Китай) — 32
2. Чо Ен Чжэ (Корея) — 25
3. Ван Синьцзе (Китай) — 23
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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