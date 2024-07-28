Стрельба пулевая и стендовая на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 5 августа 2024 года в Национальном стрелковом центре в городе Шатору. Количество стрелков, участвовавших в пятнадцати соревнованиях, было сокращено с 360 на предыдущих Играх до 340 при равном распределении между мужчинами и женщинами.
Кроме того, в олимпийскую программу по стрельбе внесен ряд существенных изменений, включая новый формат финалов и замену соревнований смешанных команд в трапе на соревнования смешанных команд в ските.
Расписание соревнований по стрельбе
27 июля, суббота
10:00. микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды. Квалификация
11:30. мужчины, пистолет пневматический, 10 м. Квалификация
11:30. микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды. Финал за 3-е место
12:00. микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды. Финал
13:30. женщины, пистолет пневматический, 10 м. Квалификация
28 июля, воскресенье
10:15. женщины, винтовка пневматическая, 10 м. Квалификация
10:30. мужчины, пистолет пневматический, 10 м. Финал
12:15. мужчины, винтовка пневматическая, 10 м. Квалификация
13:00. женщины, пистолет пневматический, 10 м. Финал
29 июля, понедельник
10:00. мужчины, траншейный стенд. Квалификация, день 1-ый
10:15. микст, пистолет пневматический, 10 м, команды. Квалификация
10:30. женщины, винтовка пневматическая, 10 м. Финал
13:00. мужчины, винтовка пневматическая, 10 м. Финал
30 июля, вторник
10:00. мужчины, траншейный стенд. Квалификация, день 2-ой
10:00. женщины, траншейный стенд. Квалификация, день 1-ый
10:30. микст, пистолет пневматический, 10 м, команды. Финал за 3-е место
11:00. микст, пистолет пневматический, 10 м, команды. Финал
16:30. мужчины, траншейный стенд. Финал
31 июля, среда
10:00. мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Квалификация
10:00. женщины, траншейный стенд. Квалификация, день 2-ой
16:30. женщины, траншейный стенд. Финал
1 августа, четверг
10:30. мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Финал
13:00. женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Квалификация
2 августа, пятница
10:00. женщины, пистолет спортивный, 25 м. Квалификация
10:00. мужчины, круглый стенд. Квалификация, день 1-ый
10:30. женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений. Финал
3 августа, суббота
10:00. мужчины, круглый стенд. Квалификация, день 2-ой
10:00. женщины, круглый стенд. Квалификация, день 1-ый
10:30. женщины, пистолет спортивный, 25 м. Финал
16:30. мужчины, круглый стенд. Финал
4 августа, воскресенье
10:00. мужчины, пистолет скорострельный, 25 м. Квалификация
10:30. женщины, круглый стенд. Квалификация, день 2-ой
16:30. женщины, круглый стенд. Финал
5 августа, понедельник
10:00. микст, круглый стенд, команды. Квалификация
10:30. мужчины, пистолет скорострельный, 25 м. Финал
16:00. микст, круглый стенд, команды. Финал
Полное расписание соревнований по стрельбе на Олимпийских играх доступно в разделе на сайте «СЭ».