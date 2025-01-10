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Сегодня, 20:30

Ставший мемом на Олимпиаде-2024 турецкий стрелок запросил за интервью 30 тысяч евро

Алина Савинова
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Юсуф Дикеч.
Фото Global Look Press

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, завоевавший серебро на Олимпиаде в Париже, установил минимальную сумму за интервью с ним.

Представитель 52-летнего спортсмена Мехмет Али Акгюль заявил, что турок готов побеседовать с журналистами за 30 тысяч евро.

«Он очень занят и уже готовится к Играм-2028. Юсуф не артист, ему неинтересно давать интервью», — приводит L'Equipe слова Акгюля.

Дикеч стал популярен в социальных сетях после выступления на Олимпийских играх 2024 года. В отличие от других участников соревнований, он не пользовался специальной экипировкой и стрелял в обычных очках. Кроме того, во время выстрелов турок держал вторую руку в кармане. Из-за этого спортсмен стал объектом многочисленных мемов в интернете.

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