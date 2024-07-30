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Стрельба пулевая

Париж-2024

Сегодня, 11:37

Сербия выиграла в соревнованиях по стрельбе и завоевала первое золото на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Зорана Арунович и Дамир Микеч.
Фото Reuters

Сборная Сербии победила в миксте соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров. Зорана Арунович и Дамир Микеч выиграли со счетом 16:14.

Это золото стало первым для Сербии на Играх-2024.

Стрельба

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Пневматический пистолет, 10 м

Финал

1. Сербия (Зорана Арунович, Дамир Микеч)

2. Турция (Севал Илайда Тархан, Юсуф Дикеш)

3. Индия (Ману Бхакер, Анирудх Сингх)

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