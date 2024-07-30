Сербия выиграла в соревнованиях по стрельбе и завоевала первое золото на Олимпиаде в Париже
Сборная Сербии победила в миксте соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров. Зорана Арунович и Дамир Микеч выиграли со счетом 16:14.
Это золото стало первым для Сербии на Играх-2024.
Стрельба
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
Пневматический пистолет, 10 м
Финал
1. Сербия (Зорана Арунович, Дамир Микеч)
2. Турция (Севал Илайда Тархан, Юсуф Дикеш)
3. Индия (Ману Бхакер, Анирудх Сингх)
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