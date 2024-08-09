Получившая известность на Олимпиаде южнокорейский стрелок Ким Е Чи упала в обморок на пресс-конференции

Южнокорейский стрелок Ким Е Чи потеряла сознание во время пресс-конференции после Олимпиады, сообщает Reuters.

Спортсменка принимала участие в пресс-конференции в Южной Корее. Сообщается, что она упала в обморок из-за стресса и истощения после участия в Олимпийских играх. Сейчас она уже пришла в сознание в больнице.

Ким Е Чи выиграла серебро Олимпиады-2024 в Париже в в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. В ходе соревнований спортсменка набрала популярность из-за своего футуристичного внешнего вида.