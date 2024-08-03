Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Стрельба пулевая

Париж-2024

Сегодня, 11:02

Кореянка Джин Ян выиграла олимпийскую медаль в стрельбе на Играх-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представительница Кореи Джин Ян победила в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров среди женщин на Олимпиаде-2024.

В финале она набрала 37 баллов. Серебряную медаль завоевала француженка Камиль Еджевски (37), бронзовую награду — Вероника Майор из Венгрии (31).

Ян принесла Кореи первое золото в этих соревнованиях с Лондона 2012 года, а Майор выиграла первую медаль для Венгрии в этой дисциплине.

«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Пневматический пистолет, 25 м

Финал

1. Джин Ян (Корея) — 37

2. Камиль Еджевски (Франция) — 37

3. Вероника Майор (Венгрия) — 31

Олимпиада
0
Читайте также
Звезды спорта раскритиковали женский бокс на Олимпиаде в Париже
Чикунову будут представлять «победительницей олимпийских чемпионок Парижа-2024»
Названы специальности с самыми высокими зарплатами в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Ермак потребовал запретить Нетребко выступать в Европе
Появились кадры последствий удара БПЛА по жилому дому в Орле
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцарский стрелок Кьяра Леоне выиграла золото на Олимпиаде-2024
Новости
RSS RSS
Все новости