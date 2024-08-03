Кореянка Джин Ян выиграла олимпийскую медаль в стрельбе на Играх-2024
Представительница Кореи Джин Ян победила в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров среди женщин на Олимпиаде-2024.
В финале она набрала 37 баллов. Серебряную медаль завоевала француженка Камиль Еджевски (37), бронзовую награду — Вероника Майор из Венгрии (31).
Ян принесла Кореи первое золото в этих соревнованиях с Лондона 2012 года, а Майор выиграла первую медаль для Венгрии в этой дисциплине.
«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Пневматический пистолет, 25 м
Финал
1. Джин Ян (Корея) — 37
2. Камиль Еджевски (Франция) — 37
3. Вероника Майор (Венгрия) — 31
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