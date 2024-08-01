Лю Юкун выиграл золото в стрельбе на Олимпиаде-2024
Представитель Китая Лю Юкун стал олимпийском чемпионом в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 м) на Играх-2024 в Париже.
Серебряную медаль турнира завоевал Сергей Кулиш (Украина), бронзу — Свапнил Кусале (Индия) .
«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м
Финал
1. Лю Юкун (Китай) — 463,6 балла
2. Сергей Кулиш (Украина) — 461,3
3. Свапнил Кусале (Индия) — 451,4
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