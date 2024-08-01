Лю Юкун выиграл золото в стрельбе на Олимпиаде-2024

Представитель Китая Лю Юкун стал олимпийском чемпионом в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 м) на Играх-2024 в Париже.

Серебряную медаль турнира завоевал Сергей Кулиш (Украина), бронзу — Свапнил Кусале (Индия) .

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Шатору (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м

Финал

1. Лю Юкун (Китай) — 463,6 балла

2. Сергей Кулиш (Украина) — 461,3

3. Свапнил Кусале (Индия) — 451,4