В Париже узбекские боксеры выступили выше всяких похвал.

На Олимпиаде-2024 узбекские боксеры выиграли пять (!) золотых медалей — и этом при том, что категорий всего восемь. Ранее такого же успеха добивалась только сборная Кубы — в 2004-м.

Чемпионами стали Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Абдулмалик Халоков (до 57 кг), Асадхужа Муйдинхужаев (до 71 кг), Лазизбек Муллоджонов (92 кг), Баходир Жалолов (свыше 92 кг). Дусматов и Джалолов выиграли Олимпиаду во второй раз — Хасанбой был первым в 2016-м, а Джалолов — в 2020-м.

При этом узбекская сборная отлично выступила и на домашнем ЧМ-2023 — 5 золотых медалей, 2 серебряных, 2 бронзовых и первое общекомандное место. На Играх в Токио такого успеха не было (лишь одно золото Джалолова), зато в Рио узбекские боксеры заняли первое общекомандное место (3 золото, 2 серебра, 2 бронзы).

Лазизбек Муллоджонов (слева). Фото Reuters

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Сейчас в Узбекистан ездят тренироваться и ведущие российские боксеры. Любоытную деталь о местных спаррингах рассказал «СЭ» крузервейт Алексей Егоров:

«Я вот был сейчас Ташкенте — на спарринги приезжал, своя программа была. Как они там тренируются, я вообще не понимаю... Лучшая сборная в мире по боксу у Узбекистана сейчас. Там просто выживает сильнейший. Наверное, там [у боксеров] пока еще слишком человеческий ресурс большой. Пока. Потому что там все выживают, там бедная страна довольно-таки — Узбекистан. Ну сейчас стало получше, конечно, экономически, но в целом там люди живут не очень хорошо. В Ташкенте круто, да. Но в деревнях... Например, Джалолов из деревни переехал в Ташкент. И вот все приезжают в этот интернат, где мы тренировались, там куча народу, куча детей, и все выживают. Там, представляешь, нокауты [в спаррингах]! Там два ринга и зал большой такой, ну советский, знаешь, постройка такая. Падают люди, спаррингуют, падают, нокауты. Я думаю, за счет конкуренции, за счет желания, за счет того, что все хотят хорошо жить, у Узбекистана такой результат хороший. Джалолов там суперзвезда, серьезно — как президент, его там все знают. Вальяжно там себя чувствует. Там он как Майкл Баффер, такой холеный. Он женился, по-моему, недавно. Это хорошо. Потому что чем раньше женишься, тем лучше. А то потом на спорт плохо влияет».

Баходир Джалолов на церемонии награждения на Олимпиаде в Париже. Фото AFP

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В Узбекистане стал тренироваться и Сергей Ковалев. На подкасте Григория Дрозда бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе рассказал, как отличаются порядки в сборной Узбекистана и в сборной России 00-х (а это было очень яркое время для российского любительского бокса):

«У них [в Узбекистане] здесь все по-простому, без всякого пафоса, но они все трудолюбивые. У них есть мотивация, они понимают, что для того, чтобы стать кем-то чем-то, нужно пахать. Сачков тут нет. Первые-вторые номера в сборной такие прям... сами от себя требуют. Тренера их просто направляют: дают какое-то задание, и они прям пашут-пашут! Я на них порой смотрю: офигеть! Прям молодцы, так выкладываются... Понятно, что возраст у них другой, восстановление другое... И в 7 утра они не встают на зарядку. Они, допустим, отсыпаются в районе... не знаю, до 8 утра. В 9 у них завтрак, и в 11 — тренировка первая, когда уже все полны энергии, выспались, покушали — все переварилось, усвоилось. Основная тренировка в 5 вечера — тоже час-полтора, и в 7 часов ужин.

Я только завтракал и ужинал, на обед не ходил. А у них еще и обед есть, трехразовое питание, но нет шика-блеска в питании, все по-простому, нет икры заморской баклажанной, как у нас бывает — чтобы сборникам первым номерам самое лучшее. У них все в одинаковых условиях. У них мотивация, я говорю, запредельная: у них, если ты становишься чемпионом — мира, Олимпиады — то всё, у тебя жизнь удалась. У них Джалолов есть (Баходир Джалолов — олимпийский чемпион-2021. — Прим. «СЭ»), тяжеловес — он тут на всех рекламах висит. Пацана одарили уже тут и машинами, и квартирами, и зарплатами. Он уже состоявшийся человек, но он при этом все равно пашет. Он себе отвел две Олимпиады — и он пашет, пашет, пашет, несмотря на свой успех.

Я кардинально так подофигел, что у них такой подход — нет зарядки, с утра проснулись, в 9 пошли позавтракали, в 11 — тренировка. У нас такого не было. У нас стабильно в 7 утра был подъем, в 07.30 — тренировка, в 9 — завтрак. У них, чтобы в баню сходить, надо куда-то поехать, в город спуститься. По желанию — кто-то хочет, кто-то нет. А у нас, если ты в баню не пошел — ты не отдохнул, короче. Тут ребята вообще не парятся. По массажам... сами по себе, друг по другу походили (улыбается). С восстановительными мероприятиями, блин, я так не могу».

Хасанбой Дусматов. Фото Reuters

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Уже 10 лет сборную Узбекистана возглавляет Тулкин Киличев. После победы Хасанбоя Дусматова в парижском финале ему стало плохо — перенес сердечный приступ. К счастью, ему пришли на помощь врачи команды Великобритании — провели сердечно-лёгочную реанимацию и применили дефибриллятор. Через 20-30 секунд тренер пришел в себя, сейчас он в больнице — состояние стабильное.

Киличев тренировал экс-чемпиона мира WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова — сейчас самого известного узбекского боксера-профессионала. На прошлой неделе Мадримов вышел против суперзвезды мирового бокса Терренса Кроуфорда и дал тому равный бой. Многие любители бокса, кто смотрел поединок, сочли, что выиграл Мадримов. Но судьи решили по-другому, единогласно отдав победу американцу и тем самым лишив узбека титула. Так или иначе Исраил стал знаменит на весь мир.

Хасанбой Дусматов и Баходир Джалолов тоже развивают профессиональные карьеры. Рекорд Хасанбоя — 6-0 (5 КО), Баходира — 14-0 (14 КО). Весовая категория Дусматова, безусловно, не самая видная. Другое дело — Джалолов, тот самый, который в Узбекистане «как президент». Сейчас ему 30 лет, после Олимпиады он полностью сфокусируется на профессиональном боксе — и берегитесь, супертяжи.