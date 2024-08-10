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Сегодня, 10:15

На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда. Прокол на турнире боксеров

На награждении боксеров в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
Екатерина Зобова
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Давлат Болтаев
На Олимпиаде перепутали флаги на церемонии награждения призеров в турнире по боксу в весовой категории до 92 кг.
Фото скриншот из трансляции, Reuters
Пострадал Давлат Болтаев, завоевавший бронзу в весе до 92 кг.

Истории с перепутанными флагами и гимнами на крупных спортивных мероприятиях становятся традиционными. И Олимпиада в Париже только подтверждает правило. Увы, организаторы соревнований не очень хорошо знают символику небольших государств и допускают обидные для участников ошибки.

Новый казус произошел во время награждения спортсменов в турнире по боксу в весовой категории до 92 килограммов. Олимпийское золото завоевал представитель Узбекистана Лазизбек Муллажонов, серебро досталось азербайджанцу Лорену Альфонсо, а бронзу разделили испанец Эммануэль Рейес и Давлат Болтаев из Таджикистана, однако вместо символа этой страны на церемонии появился флаг... Таиланда. Конечно, названия государств начинаются на одну букву, однако выглядят их знамена абсолютно по-разному.

Так, флаг Таджикистана состоит из красной, белой и зеленой горизонтальных полос, а в центре изображена стилизованная корона. У Таиланда идет чередование красного, белого и синего цветов. Причем горизонтальных полос — пять.

Это уже не первая ошибка с государственными символами на Олимпиаде. 28 июля во время представления спортсменов в полуфиналах плавания перепутали национальность Руты Мейлутите. Вместо литовского флага при ее появлении в бассейне загорелся нейтральный AIN, под которым в Париже выступают атлеты из России и Белоруссии. А аргентинская пловчиха Макарена Себаллос почему-то появилась под знаменем Китая.

Лорен Альфонсо, Лазизбек Муллажонов, Давлат Болтаев и Эммануэль Рейес
Лорен Альфонсо, Лазизбек Муллажонов, Давлат Болтаев и Эммануэль Рейес.
Фото Reuters

В тот же день организаторы матча по баскетболу перепутали гимн Южного Судана. Только через три минуты под овации болельщиков была включена правильная аудиодорожка.

При этом в плавании ошибку организаторов еще можно как-то понять, поскольку заплывов за день проходит много. И запутаться в символике действительно не сложно. В случае с литовкой, скорее всего, ответственные за флаги просто забыли сменить знамя — первой в полуфинале по той же дорожке плыла белоруска Алина Змушка.

Рута Мейлутите вышла на&nbsp;заплыв на&nbsp;Олимпиаде под нейтральным флагом. Пловчиха из Литвы вышла на Олимпиаде под нейтральным флагом. Жуткая ошибка организаторов

Однако турнир по боксу растянут на длительный промежуток времени. Более того, бой за третье место на Олимпиаде не проводится. Обладатели двух бронзовых медалей известны задолго до награждения, поэтому проверить, верный ли подготовлен флаг, не составляет труда, да и никакой спешки в данном случае не было.

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