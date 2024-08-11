Победа, которая дороже золотой медали. Врачи сборной Великобритании спасли жизнь тренеру из Узбекистана

Тренеру узбекских боксеров Тулкину Киличеву стало плохо после финального боя Хасанбоя Дусматова.

Сборная Узбекистана ворвалась в топ-15 стран медального зачета на Олимпиаде в Париже. На 11 августа в активе спортсменов восемь золотых медалей, пять из которых принесли стране боксеры. Узбекских атлетов можно смело назвать королями парижских рингов. Боксеров-чемпионов тренирует Тулкин Киличев. Именно с его работой связывают успехи атлетов. Однако Олимпиада в Париже, несмотря на россыпь наград, едва не закончилась для специалиста трагично.

Тренер перенес сердечный приступ

После финального поединка Хасанбоя Дусматова ему резко стало плохо в зоне разминки боксеров. На помощь пришли врач команды Великобритании Харж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Им пришлось применить дефибриллятор.

— Тренерская команда вернулась в зону разминки, все они праздновали, а затем оттуда послышались крики, которые вовсе не были похожи на празднование. Звали врача на помощь. Харж первым отреагировал, а я последовал за ним. Я подошел через 30 секунд с сумкой для оказания неотложной помощи, которую мы всегда носим с собой, — приводит слова Лиллиса Sky News.

Для узбекистанской делегации произошедший с Киличевым инцидент стал большим шоком. Оперативно оказанная помощь британскими врачами спасла Тулкину жизнь.

Хасанбой Дусматов со своими тренерами. Фото Reuters

Помощь британцев

— Сначала он не приходил в сознание, но примерно через 20-30 секунд, после того как Хардж продолжил проводить сердечно-легочную реанимацию, он внезапно пришел в сознание вместе с нами, и это было здорово, — сказал Лиллис.

Тренера доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. В штабе Узбекистана отказались от подробных комментариев ситуации, лишь заявив, что с Киличевым все в порядке и сейчас ему намного лучше.

Генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Шохид Тиллабоев после победы опубликовал пост в Instagram* (социальная сеть запрещена на территории России), в котором отметил, что на фото не хватает тренера Киличева. «Он лучший наставник! Он настоящий герой», — написал чиновник.