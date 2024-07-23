«При встрече Баху надо будет вызывать скорую». МОК исключил возглавляемую Кремлевым IBA из списка признанных федераций
Международный олимпийский комитет (МОК) исключил возглавляемую Умаром Кремлевым Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.
Это решение было принято на сессии в Париже и стало итогом длительного конфликта, начавшегося еще в 2019 году, когда МОК из-за вопросов по финансированию лишил IBA членства в организации, а также взял на себя проведение квалификационных соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже.
Умар Кремлев раскритиковал решение комитета, заявив, что оно носит политический характер. Также Кремлев сравнил действия МОК с фашизмом.
«IBA — это кость в горле МОК, — приводит слова Кремлева «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу IBA. — Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном.
Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК, в свою очередь, ведет себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК — политические проститутки, которые боятся собственной тени!»
Позже в разговоре с журналистами Кремлев посмеялся над формулировкой МОК об исключении IBA и предположил, что Томас Бах его боится. По словам главы IBA, Бах переживает, что Кремлев может занять его место.
«Они попросту пытаются мстить нам, прозрачной и честно организации, — сказал Кремлев. — Ну, их слова «мы вас исключаем» смешные. А где мы были исключены? Мы независимая организация, где проходят честные выборы, а не просто назначения. Наша задача, чтобы бокс был везде, в том числе на Олимпиаде. И бокс будет на Олимпиаде. И сейчас эти соревнования будут отборочными за право драться за титул чемпиона IBA, также мы выплатим боксерам призовые за достижения на Олимпийских играх. Вот в МОК и в бешенстве.
У нас чемпионат мира настолько выше рейтингом. За счет маркетинга, рекламы, спонсоров, трансляций, все окупается. Наша задача — помогать спортсменам, в том числе финансово. Чтобы родители отдавали детей в бокс с четким понимаем, что в этом виде спорта у него будет возможность и самореализоваться, и заработать. Так что это у нас к МОК большое недоверие, это мы их исключаем. В ближайшее время боксерское сообщество сделает заявление. Да и вообще для боксеров главным стала не Олимпиада, а чемпионат мира, потому что там уже созданы все условия.
Почему МОК принял такое решение? Они боятся меня. Томас Бах боится, что я займу его место. Он быстрее забежит в гроб, чем это произойдет. Поверьте, если бы мне это нужно было, выборы в МОК я бы выиграл в два счета. А он получил бы лишь несколько голосов».
На вопрос, что произойдет при встрече с Томасом Бахом, Кремлев ответил с иронией: «Ему скорую нужно будет вызывать сразу. Ни в коем случае я не собираюсь с ним ничего делать. Он сам меня боится. Я у него как кость в горле, он отправляет письма по странам, чтобы со мной не встречались. Это настолько глупо. Мне кажется, что с ним сразу должна быть медсестра. А то сердечко екнет».
В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международной боксерской ассоциации на решение МОК лишить ее признания. Согласно решению IBA, российские и белорусские боксеры могут участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Олимпийский боксерский турнир в Париже проведет новообразованная федерация World Boxing, к которой присоединились около 30 стран. Боксеры будут выступать на Олимпиаде с 27 июля по 10 августа.