«Готовлю много сюрпризов». Боксерша-интерсекс Хелиф поставила себе цель: выступить на Олимпиаде-2028
Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф намерена бороться за второе золото Игр, несмотря на новые правила World Boxing, требующие генетического тестирования. Ранее спортсменка обжаловала их в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Настроена завоевать еще одну олимпийскую медаль
По словам Хелиф, она готовится к Играм-2028 в Лос-Анджелесе и собирается продолжать карьеру.
«Да, если бог позволит, я по-прежнему настроена завоевать еще одну олимпийскую медаль», — заявила она в интервью Daily Mail, подчеркнув, что стремится сохранить титул в полусреднем весе, добытый в Париже.
Иман добавила, что готовит возвращение и пока не раскрывает все планы.
«Я готовлю много сюрпризов, которые пока не раскрываю, но верю, что мы находимся на правильном пути», — заинтриговала алжирка.
С тех пор как вступили в силу новые требования, введенные World Boxing, спортсменка не принимала участия в соревнованиях. Международная федерация, созданная в 2023 году и признанная МОК в феврале как временный оператор олимпийского бокса, этим летом обязала проходить гендерные тесты. Хелиф считает, что это правило направлено лично против нее.
«Не для всех спортсменов, а лично против меня. Они приняли его после Олимпиады в Париже», — подчеркнула Иман.
Похоже, она решила идти до конца
Спортсменка настаивает, что родилась и выросла как женщина, и утверждает: меры, введенные после ее олимпийского триумфа, не только наносят ей вред, но и нарушают правовые и спортивные принципы. Защита Хелиф не ограничивается медийными заявлениями — в августе она подала иск в CAS, добиваясь решения, которое позволит ей выступать без прохождения проверок World Boxing.
«На Олимпиаде в Париже, и после нее, и даже сейчас я продолжаю сталкиваться с хейтом, несправедливостью и новыми решениями международных федераций. Но сейчас мое дело рассматривает Спортивный арбитражный суд», — сказала Иман.
Хелиф призналась, что ведет двойную борьбу.
«Я сражаюсь внутри ринга и вне его, но закон выше всех голосов, а принятое решение — нелогично и противоречит праву... Мечта продолжается, и работа продолжается. А тем, кто критикует, я скажу — продолжайте, потому что я становлюсь сильнее», — заключила боксерша.
Дискуссия продолжается
Иман завоевала в Париже-2024 золото в категории до 66 кг. За год до этого Международная ассоциация бокса (IBA) не допустила ее к чемпионату мира, заявив о несоответствии гендерным требованиям, — этот эпизод стал отправной точкой будущего конфликта.
Вокруг женского бокса разгорелся международный спор о критериях допуска спортсменок с различиями полового развития. World Boxing разработала собственный регламент, который отличается от политики IBA и является основой нынешних разбирательств. Хелиф, ставшая одной из центральных фигур дискуссии, стремится сохранить право выступать в женской категории и готовится к отборочным стартам перед Играми-2028.
Глава МОК Кирсти Ковентри ранее попыталась снизить накал дискуссии, заявив в интервью агентству «Синьхуа», что «создана рабочая группа, изучающая вопросы защиты женской категории». По ее словам, никаких официальных решений по отстранению от Олимпиад трансгендеров и интерсексов пока не принято. Эксперты продолжают оценивать различные модели регулирования, и МОК еще предстоит поставить точку в этом вопросе. В том числе с учетом вердикта суда по делу Иман Хелиф.
Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.