«Готовлю много сюрпризов». Боксерша-интерсекс Хелиф поставила себе цель: выступить на Олимпиаде-2028

Скандальная спортсменка утверждает, что ведет двойную борьбу.

Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф намерена бороться за второе золото Игр, несмотря на новые правила World Boxing, требующие генетического тестирования. Ранее спортсменка обжаловала их в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Настроена завоевать еще одну олимпийскую медаль

По словам Хелиф, она готовится к Играм-2028 в Лос-Анджелесе и собирается продолжать карьеру.

«Да, если бог позволит, я по-прежнему настроена завоевать еще одну олимпийскую медаль», — заявила она в интервью Daily Mail, подчеркнув, что стремится сохранить титул в полусреднем весе, добытый в Париже.

Иман добавила, что готовит возвращение и пока не раскрывает все планы.

«Я готовлю много сюрпризов, которые пока не раскрываю, но верю, что мы находимся на правильном пути», — заинтриговала алжирка.

С тех пор как вступили в силу новые требования, введенные World Boxing, спортсменка не принимала участия в соревнованиях. Международная федерация, созданная в 2023 году и признанная МОК в феврале как временный оператор олимпийского бокса, этим летом обязала проходить гендерные тесты. Хелиф считает, что это правило направлено лично против нее.

«Не для всех спортсменов, а лично против меня. Они приняли его после Олимпиады в Париже», — подчеркнула Иман.

Фото Global Look Press

Похоже, она решила идти до конца

Спортсменка настаивает, что родилась и выросла как женщина, и утверждает: меры, введенные после ее олимпийского триумфа, не только наносят ей вред, но и нарушают правовые и спортивные принципы. Защита Хелиф не ограничивается медийными заявлениями — в августе она подала иск в CAS, добиваясь решения, которое позволит ей выступать без прохождения проверок World Boxing.

«На Олимпиаде в Париже, и после нее, и даже сейчас я продолжаю сталкиваться с хейтом, несправедливостью и новыми решениями международных федераций. Но сейчас мое дело рассматривает Спортивный арбитражный суд», — сказала Иман.

Хелиф призналась, что ведет двойную борьбу.

«Я сражаюсь внутри ринга и вне его, но закон выше всех голосов, а принятое решение — нелогично и противоречит праву... Мечта продолжается, и работа продолжается. А тем, кто критикует, я скажу — продолжайте, потому что я становлюсь сильнее», — заключила боксерша.

Фото Global Look Press

Дискуссия продолжается

Иман завоевала в Париже-2024 золото в категории до 66 кг. За год до этого Международная ассоциация бокса (IBA) не допустила ее к чемпионату мира, заявив о несоответствии гендерным требованиям, — этот эпизод стал отправной точкой будущего конфликта.

Вокруг женского бокса разгорелся международный спор о критериях допуска спортсменок с различиями полового развития. World Boxing разработала собственный регламент, который отличается от политики IBA и является основой нынешних разбирательств. Хелиф, ставшая одной из центральных фигур дискуссии, стремится сохранить право выступать в женской категории и готовится к отборочным стартам перед Играми-2028.

Глава МОК Кирсти Ковентри ранее попыталась снизить накал дискуссии, заявив в интервью агентству «Синьхуа», что «создана рабочая группа, изучающая вопросы защиты женской категории». По ее словам, никаких официальных решений по отстранению от Олимпиад трансгендеров и интерсексов пока не принято. Эксперты продолжают оценивать различные модели регулирования, и МОК еще предстоит поставить точку в этом вопросе. В том числе с учетом вердикта суда по делу Иман Хелиф.

