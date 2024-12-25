Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бокс

Париж-2024

Сегодня, 20:30

Та самая боксерша из гендерного скандала на Олимпиаде — в топ-3 спортсменок года. По версии агентства из США

Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксерша Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже
Иман Хелиф.
Фото Global Look Press
Правда, Иман Хелиф очень сильно отстала от лидеров.

Американское агентство Associated Press подводит итоги 2024 года. Появились результаты голосования журналистов издания за спортсменку года, в котором третье место заняла скандальная боксерша Иман Хелиф. Олимпийскую чемпионку из Алжира подозревают в том, что она является мужчиной.

Что за голосование

74 журналиста Associated Press определили лучшую спортсменку года. В голосовании можно было выбирать не только атлетов из США, поэтому третье место заняла скандально известная 25-летняя боксерша Иман Хелиф, выигравшая летом олимпийское золото в турнире до 66 килограммов. Она набрала четыре голоса и оказалась в тройке лидеров опроса, пусть и серьезно отстала от лидеров-американок — баскетболистки Кейтлин Кларк (35 голосов) и гимнастки Симоны Байлз (25).

Иман Хелиф на&nbsp;Олимпиаде-2024 в&nbsp;Париже. Интерсекс-боксерша Хелиф возглавила рейтинг запросов Google в 2024 году. Обошла даже Майка Тайсона

Байлз на Олимпиаде в Париже выиграла три золотые медали. Кларк — одна из сильнейших баскетболисток ВНБА, также журналисты отметили ее роль за пределами баскетбола — 22-летняя американка активно выступает за защиту прав женщин в спорте.

«Быть удостоенной этой награды — это нечто особенное. Это был великий год для женского баскетбола и всего женского спорта», — отреагировала Кейтлин на победу в голосовании.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хелиф со скандалом выиграла золото Олимпиады в Париже

Хелиф стала известна благодаря летней Олимпиаде — выиграла женский турнир в категории до 66 килограммов, хотя весной 2023 года была отстранена Международной федерацией бокса от участия в чемпионате мира из-за проваленных гендерных тестов. В организме Иман были обнаружены характерные для мужчин XY-хромосомы, а также повышенный уровень тестостерона. Однако МОК все равно допустил спортсменку до соревнований, где она достаточно легко победила.

При этом даже соперницы Хелиф намекали на нетипичную для женщины силу представительницы Алжира. Например, итальянка Анджела Карини в 1/8 финала покинула ринг спустя 46 секунд после начала боя, отказавшись продолжать. «Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради моего здоровья. Меня никогда не били так сильно», — заявила Карини после поединка.

Алжирская боксерша Иман Хелиф. «Сунул нос в медицинскую карту». Интерсекс-боксерша Хелиф будет судиться с изданием, опубликовавшим детали гендерного текста

Еще больше вопросов к гендеру Иман появилось после завершения Олимпиады — в октябре французское медиа Le Correspondent опубликовало медицинский отчет от июня 2023 года, который доказывал, что Хелиф является мужчиной. Согласно документу, у боксерши обнаружен дефицит 5-альфа-редуктазы — нарушение полового развития, встречающееся только у биологических мужчин. А исходя из анализа МРТ, у спортсменки выявили отсутствие матки, зато обнаружили внутренние яички и «микропенис», напоминающий увеличенный клитор.

Боксерша Иман Хелиф
Фото Global Look Press

МОК отказался комментировать опубликованные данные. Сама боксерша стала известна на весь мир — фотосессии и интервью с ней публиковали Vogue Arabia, la Repubblica, Le Monde и другие издания. В ноябре она попала в список Forbes Ближний Восток «30 до 30».

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Бокс
Иман Хелиф
Читайте также
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сунул нос в медицинскую карту». Интерсекс-боксерша Хелиф будет судиться с изданием, опубликовавшим детали гендерного текста

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости