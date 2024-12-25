Правда, Иман Хелиф очень сильно отстала от лидеров.

Американское агентство Associated Press подводит итоги 2024 года. Появились результаты голосования журналистов издания за спортсменку года, в котором третье место заняла скандальная боксерша Иман Хелиф. Олимпийскую чемпионку из Алжира подозревают в том, что она является мужчиной.

Что за голосование

74 журналиста Associated Press определили лучшую спортсменку года. В голосовании можно было выбирать не только атлетов из США, поэтому третье место заняла скандально известная 25-летняя боксерша Иман Хелиф, выигравшая летом олимпийское золото в турнире до 66 килограммов. Она набрала четыре голоса и оказалась в тройке лидеров опроса, пусть и серьезно отстала от лидеров-американок — баскетболистки Кейтлин Кларк (35 голосов) и гимнастки Симоны Байлз (25).

Байлз на Олимпиаде в Париже выиграла три золотые медали. Кларк — одна из сильнейших баскетболисток ВНБА, также журналисты отметили ее роль за пределами баскетбола — 22-летняя американка активно выступает за защиту прав женщин в спорте.

«Быть удостоенной этой награды — это нечто особенное. Это был великий год для женского баскетбола и всего женского спорта», — отреагировала Кейтлин на победу в голосовании.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хелиф со скандалом выиграла золото Олимпиады в Париже

Хелиф стала известна благодаря летней Олимпиаде — выиграла женский турнир в категории до 66 килограммов, хотя весной 2023 года была отстранена Международной федерацией бокса от участия в чемпионате мира из-за проваленных гендерных тестов. В организме Иман были обнаружены характерные для мужчин XY-хромосомы, а также повышенный уровень тестостерона. Однако МОК все равно допустил спортсменку до соревнований, где она достаточно легко победила.

При этом даже соперницы Хелиф намекали на нетипичную для женщины силу представительницы Алжира. Например, итальянка Анджела Карини в 1/8 финала покинула ринг спустя 46 секунд после начала боя, отказавшись продолжать. «Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради моего здоровья. Меня никогда не били так сильно», — заявила Карини после поединка.

Еще больше вопросов к гендеру Иман появилось после завершения Олимпиады — в октябре французское медиа Le Correspondent опубликовало медицинский отчет от июня 2023 года, который доказывал, что Хелиф является мужчиной. Согласно документу, у боксерши обнаружен дефицит 5-альфа-редуктазы — нарушение полового развития, встречающееся только у биологических мужчин. А исходя из анализа МРТ, у спортсменки выявили отсутствие матки, зато обнаружили внутренние яички и «микропенис», напоминающий увеличенный клитор.

Фото Global Look Press

МОК отказался комментировать опубликованные данные. Сама боксерша стала известна на весь мир — фотосессии и интервью с ней публиковали Vogue Arabia, la Repubblica, Le Monde и другие издания. В ноябре она попала в список Forbes Ближний Восток «30 до 30».

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