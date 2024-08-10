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Париж-2024

Сегодня, 15:25

Журова допустила, что трансгендеры смогут выигрывать медали Олимпиад в разных видах

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что последние тенденции в спорте говорят о том, что трансгендеры смогут завоевывать медали Игр.

9 августа боксер Иман Хелиф из Алжира, провалившая ранее гендерный тест, выиграла олимпийский турнир.

«Мы до конца так и не знаем, есть ли у этой спортсменки мужская хромосома или нет, и, судя по всему, уже никогда не узнаем. Эта ситуация создает опасный прецедент. Я не исключаю, что теперь трансгендеры появятся в других видах и будут выигрывать медали Олимпийских игр. Даже если конкретно взятый спортсмен действительно является женщиной, не факт, что спортсменам, сменившим пол, не дадут участвовать, как это было раньше, учитывая последние тенденции», — цитирует Журову ТАСС.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в МОК посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
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