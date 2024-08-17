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Захарова назвала удручающими попытки МОК привнести в Олимпиаду «новую инклюзивность»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мария Захарова.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее удручают попытки Международного олимпийского комитета (МОК) привнести в Олимпиаду «новую инклюзивность».

По словам Захаровой, глава МОК Томас Бах использовал свою должность, чтобы продвигать «неолиберальные подходы к инклюзивности». Она упрекнула Баха за его позицию по допущенным на Олимпиаду боксершам, которые ранее провалили гендерный тест.

«Свои сомнительные решения по допуску некоторых боксеров-женщин на олимпийский турнир Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями по гендерной тематике и откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса. Попытки Томаса Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», — цитирует Захарову ТАСС.

Алжирскую боксершу Иман Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. Несмотря на это, обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024 и завоевали в турнире золотые медали.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Хелиф на травлю в интернете.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Иман Хелиф
Линь Юйтин
Томас Бах
МОК
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