Захарова назвала удручающими попытки МОК привнести в Олимпиаду «новую инклюзивность»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее удручают попытки Международного олимпийского комитета (МОК) привнести в Олимпиаду «новую инклюзивность».

По словам Захаровой, глава МОК Томас Бах использовал свою должность, чтобы продвигать «неолиберальные подходы к инклюзивности». Она упрекнула Баха за его позицию по допущенным на Олимпиаду боксершам, которые ранее провалили гендерный тест.

«Свои сомнительные решения по допуску некоторых боксеров-женщин на олимпийский турнир Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями по гендерной тематике и откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса. Попытки Томаса Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», — цитирует Захарову ТАСС.

Алжирскую боксершу Иман Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. Несмотря на это, обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024 и завоевали в турнире золотые медали.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование после жалобы Хелиф на травлю в интернете.