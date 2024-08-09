Ю Ву принесла сборной Китая золото Олимпиады в турнире по боксу
Китайская боксерша Ю Ву стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 50 кг.
В матче за золото китаянка победила Бусе Наз Чакироглу из Турции со счетом 4:1.
Бронзовые награды ранее завоевали Назым Кызайбай из Казахстана и филиппинка Айра Вильегас.
Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа.
Бокс
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 50 кг
Финал
Ю Ву (Китай) — Бусе Наз Чакироглу (Турция) — 4:1
«Stade Roland Garros».
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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