Ю Ву принесла сборной Китая золото Олимпиады в турнире по боксу

Китайская боксерша Ю Ву стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 50 кг.

В матче за золото китаянка победила Бусе Наз Чакироглу из Турции со счетом 4:1.

Бронзовые награды ранее завоевали Назым Кызайбай из Казахстана и филиппинка Айра Вильегас.

Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа.

Бокс

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 50 кг

Финал

Ю Ву (Китай) — Бусе Наз Чакироглу (Турция) — 4:1

«Stade Roland Garros».