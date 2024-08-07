Хрюнов сравнил Олимпиаду-2024 с Играми в нацистской Германии: «Это нонсенс и большая трагедия!»

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход провалившей гендерный тест боксерши из Алжира Иман Хелиф в финал Олимпиады-2024

«Многие вещи в этом вопросе стали возможны благодаря тому, что всем этим занимаются не профессионалы. В свое время Геббельс смог убедить Гитлера в необходимости провести Олимпиаду в Германии для того, чтобы получить возможность в пропагандировании идей фашизма. Вот, Олимпиада в Париже вместе с ее руководителем Бахом носит примерно схожие окрас и задачи. Ситуация с Хелиф — это лишь один из элементов пропаганды того, чего не должно быть.

Просто вспомните церемонию открытия Олимпиады и содомией на ней. Все это вкупе доказывает намерения Баха в навязывании каких-то ценностей в угоду политических интересов. Для меня это нонсенс и большая трагедия, потому что бокс — это самый красивый вид спорта, и вдруг появляется в нем вещь, которая никогда не была возможна. Принцип единоборства — это заведомо равные возможности. А как ты можешь допустить, что гендерно разные люди встречаются в бою и при этом придерживаются вышеупомянутого принципа?" — сказал Хрюнов «СЭ».

В марте 2023-го африканку дисквалифицировала Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. В организме спортсменки были обнаружены мужские хромосомы.

Из-за конфликта МОК и IBA олимпийский турнир проводится вне юрисдикции Международной федерация бокса, поэтому Хелиф получила допуск на Игры. МОК посчитал, что методика примененного гендерного теста боксерши сомнительна. Хелиф утверждает, что родилась женщиной и идентифицирует себя именно так.

Денис Сафронов