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Париж-2024

Сегодня, 09:27

Венгрия обратилась в МОК из-за участия в Олимпийских играх проваливших гендерный тест боксеров

Алина Савинова
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Олимпийский комитет Венгрии обратился в МОК с просьбой разъяснить ситуацию с участием проваливших гендерный тест спортсменок в турнире по боксу на Олимпиаде в Париже.

В четверг, 1 августа, во время поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя против алжирки Иман Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу. В этом поединке Карини получила травму после удара спортсменки из Алжира. Позже, 2 августа, итальянка объявила о завершении карьеры.

«Равенство женщин не должно ограничиваться тем фактом, что женщины и мужчины соревнуются на Олимпийских играх в равной степени. Фундаментальным требованием равных возможностей для женщин является то, что спортсменки, обладающие только женскими биологическими характеристиками, то есть биологически квалифицированы как женщины, без каких-либо сомнений должны соревноваться против женщин», — приводит ТАСС текст заявления организации.

Иман Хелиф. «Мужчина наслаждается страданиями женщины». Автор «Гарри Поттера», Илон Маск и другие против алжирки с повышенным тестостероном

В Олимпийском комитете Венгрии отметили, что уважают предписания Международного олимпийского комитета, однако существует необходимость в правилах, гарантирующих, что на женские турниры допускаются только женщины.

Ранее директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.

Источник: ТАСС
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