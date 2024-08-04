Венгерская боксерша Хамори усомнилась в победе над Хелиф во время поединка: «Это мужчина»
Венгерская боксерша Луца Хамори во время поединка против провалившей гендерный тест представительницы Алжира Иман Хелиф своему тренеру призналась, что не сможет победить соперницу.
3 августа Хамори по очкам уступила Хелиф в поединке четвертьфинала Олимпиады в категории до 66 кг.
В трансляцию попал разговор между Хамори и тренером во время перерыва между раундами
«Я не смогу его победить, это мужчина», — цитирует слова девушки Visegrad24 в соцсети Х.
4 августа вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач заявил, что в 2022 году тесты IBA определили алжирку как биологического мужчину.
Новости