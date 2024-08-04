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Венгерская боксерша Хамори усомнилась в победе над Хелиф во время поединка: «Это мужчина»

Виктория Кравченко
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Венгерская боксерша Луца Хамори во время поединка против провалившей гендерный тест представительницы Алжира Иман Хелиф своему тренеру призналась, что не сможет победить соперницу.

3 августа Хамори по очкам уступила Хелиф в поединке четвертьфинала Олимпиады в категории до 66 кг.

В трансляцию попал разговор между Хамори и тренером во время перерыва между раундами

«Я не смогу его победить, это мужчина», — цитирует слова девушки Visegrad24 в соцсети Х.

4 августа вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач заявил, что в 2022 году тесты IBA определили алжирку как биологического мужчину.
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